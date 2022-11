KNHS verplicht dressuurjuryleden tot toezichthouden om licentie te behouden

Onder juryleden is er de afgelopen weken commotie ontstaan over het nieuwe KNHS licentiereglement dat per 1 januari 2023 ingaat. De ingrijpendste wijziging is dat juryleden verplicht een paar keer per jaar de functie van toezichthouder moeten vervullen om hun licentie te behouden.

In een bericht over de wijziging van het licentiereglement schrijft de KNHS het volgende: ‘Paardenwelzijn is een belangrijke pijler binnen de KNHS en het te ontwikkelen sportbeleid. Daarom vragen we sinds 1 april 2021 onze dressuurjuryleden om naast het jureren ook een paar keer per jaar toezicht te houden op het voorterrein. Dit met het oog op de preventieve werking van een toezichthouder op het voorterrein, borging gelijke omstandigheden en goede sfeer op een wedstrijd. Bij het springen is dit al jaren gebruikelijk. In dit Licentiereglement wordt nu de inzet als toezichthouder geformaliseerd.‘

Geen vraag, maar verplichting

In een bijlage van het licentiereglement wordt duidelijk dat het niet gaat om een vraag, maar dat toezichthouden per 2023 een verplichting is. ‘Om kwalificatie dressuurjury te behouden dient te worden voldaan aan de theorie en praktijk inzet van toezichthouder‘, is daar te lezen.

De verplichting komt neer op negen keer toezichthouden in de licentieperiode, die vanaf 2023 drie in plaats van twee jaar loopt. Met andere woorden: een jurylid zou drie jaar lang drie keer per jaar moeten toezichthouden om aan de licentievereisten te voldoen.

Mail aan KNHS-officials

Gerard Arkema, manager wedstrijdsport bij de KNHS, schreef in een e-mail aan de KNHS-officials het volgende over de verplichting:

Samen met u hebben inmiddels 1.118 juryleden de module tot toezichthouder op het voorterrein succesvol afgerond. Deze juryleden zijn het afgelopen jaar al 8.532 keer ingezet als toezichthouder op het voorterrein. Daarnaast volgen op dit moment 80 enthousiaste paardensportliefhebbers de opleiding tot toezichthouder. Wij vinden het fijn te merken dat u, net als wij, de toegevoegde waarde van deze belangrijke rol inziet.

De functie van toezichthouder wordt ook enorm gewaardeerd door dressuurruiters- en amazones. De toezichthouder ziet toe dat er correct en vriendelijk wordt losgereden en waarborgt daarmee het paardenwelzijn. Het wordt als prettig ervaren dat er iemand met kennis van zaken toeziet op het naleven van de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Bij vragen is er een aanspreekpunt beschikbaar en het losrijden wordt als veiliger en prettiger ervaren.

Ook juryleden die toezichthouder zijn geweest op een dressuurwedstrijd zijn te spreken over het uitoefenen van deze belangrijke en waardevolle taak. Een extra paar ogen op het concoursterrein ontlast de juryleden in het juryhokje en heeft een preventieve werking. Daarnaast is het leuk om de wedstrijd vanuit een ander perspectief te ervaren en contact te kunnen leggen met de ruiters. Veel ruiters en begeleiders handelen uit onwetendheid en daardoor kunnen onveilige situaties ontstaan. Het is fijn om deze situaties te kunnen voorkomen en beginnende wedstrijdruiters wegwijs te maken in de wedstrijdsport. De rol van toezichthouder heeft als bijkomend voordeel dat juryleden toegankelijker en veel beter benaderbaar zijn.

Vanaf 1 januari 2023 gaat het nieuwe licentiereglement in. Hierin wordt het verplicht om in de licentieperiode van 3 jaar 9 keer de functie van toezichthouder voorterrein te vervullen. Op deze manier zorgen we er samen voor dat deze belangrijke rol op een juiste manier uitgevoerd kan worden op alle wedstrijden. De komende licentie periode zullen we in de opleidingen extra aandacht besteden aan de rol van toezichthouder.

Lees binnenkort op Horses.nl en De Paardenkrant meer over deze wijziging van het licentiereglement.