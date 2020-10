KNHS en FNRS zetten zich schrap voor coronamaatregelen

De coronamaatregelen die morgen worden afgekondigd, treffen vrijwel zeker ook de sport. De KNHS en de FNRS zeggen zich nu hard te maken voor maatwerk per sport.

“Achter de schermen wordt er door KNHS en FNFRS hard gewerkt om de nadelige gevolgen voor onze sector zoveel mogelijk te beperken zonder dat dit haaks op het overheidsbeleid staat”, aldus de KNHS en de FNRS in een gemeenschappelijk persbericht.

Maatwerk per sport

“Als er strengere overheidsmaatregelen komen die van invloed zijn op de sport, is het belangrijk om per sport te kijken wat er wel en niet mogelijk is. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord. Paardrijden is niet te vergelijken met een contactsport zoals voetbal of een zaalsport zoals volleybal in een sporthal. Paardrijden kan buiten of in een grote binnenrijbaan, waarbij er voldoende ruimte is om genoeg om afstand tot elkaar te houden. Het binnenrijden gebeurt in een grote natuurlijk geventileerde hal, dat is anders dan een sporthal. Door de huidige maatregelen is er op dit moment bij een training of les al geen publiek aanwezig en blijven de ruiters zo kort mogelijk op de accommodatie. “

Ministeries en NOC*NSF

“Het over één kam scheren van alle sporten is niet wenselijk. Daar zijn de meeste betrokkenen het wel over eens. KNHS en FNRS hebben hun standpunten over maatwerk per sport en de mogelijkheden voor de hippische sector duidelijk gemaakt bij diverse ministeries en NOC*NSF.”

Ban op wedstrijden

Volgens verschillende nieuwssites komt er een ban op de wedstrijdsport voor amateurs. De NOS en RTL Nieuws melden dat het daarbij gaat om teamsporten, maar onder andere AD.nl en NRC spreken van alle amateurwedstrijden voor volwassenen.

Financiële aderlating

Voor de KNHS zou dat laatste een financiële aderlating zijn: de ‘intelligente lockdown’ dit voorjaar kostte de KNHS dit voorjaar naar eigen zeggen al rond een miljoen (geen afdrachten, minder startpassen, minder nieuwe lidmaatschappen).

Bron: Horses.nl/KNHS