KNHS en Hartog breiden samenwerking uit

De KNHS en Hartog breiden hun samenwerking verder uit. Hartog sponsort al sinds 2002 de KNHS-Hartog Trophy. Door de jaren heen is deze competitie uitgegroeid tot een populaire rijstijlcompetitie voor pony’s in de discipline springen. Deze competitie wordt vanaf 2021 ook georganiseerd voor Children, Junioren en Young Riders.

Vandaag ondertekenden Roel Boersma, Commercial Manager van Hartog, en Esther Hendriksen, Hoofd Communicatie, Marketing, Sponsoring & Events van de KNHS, het vernieuwde sponsorcontract dat Hartog de komende drie jaar aan de jeugdcompetitie springen verbindt.

Waardevol

Esther Hendriksen is erg blij met de uitbreiding van de samenwerking: “Met de ondersteuning zorgt Hartog er al jaren voor dat ponyruiters in Nederland op een juiste rijstijl technische wijze leren een parcours te rijden. Het is erg waardevol voor de sport dat Hartog dit vanaf volgend jaar ook mogelijk maakt voor de Children, Junioren en Young Riders.”

Focus op goed paardrijden

Roel Boersma vult aan: “Wij richten ons met deze uitbreiding bewust op de jeugd en op de rijstijl. Door de technische basis bij de jonge ruiters centraal te stellen, leggen we de focus op goed paardrijden. Daar ligt de basis voor latere successen op hoger niveau. Vanaf 2021 zal dat zijn van de jongste ruitertjes tot en met de Young Riders.”

Positief effect

Bondscoach van de ponyruiters, Edwin Hoogenraad: “Als coach zie ik al jaren het positieve effect van de Hartog Trophy bij de ponyruiters. Samen met Luc Steeghs, bondscoach van de Junioren en Young Riders en Roel Boersma hebben we gekeken of we dit ook konden realiseren voor de oudere jeugd. Dat dit gelukt is vind ik een enorme aanwinst voor de springsport. Het is mooie stimulans voor de ontwikkeling van de jeugd zowel in de breedte als in de topsport.”

Bron: Persbericht