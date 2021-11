KNHS en springruiters zetten gezamenlijke koers richting invulling bondscoachschap

Dinsdagavond heeft de KNHS gesproken met alle TeamNL springruiters uit het Olympisch en B-kader. Onderwerp van gesprek was de toekomstige rol en positie van een bondscoach. "Het was een constructief overleg waarbij gezamenlijk de verdere contouren voor de nieuwe inrichting van het bondscoachschap zijn neergezet", aldus de KNHS in een persbericht. Op korte termijn volgt een vervolgafspraak.

“Doel is om samen te bouwen aan een stevig fundament voor succes wat moet leiden tot een teammedaille op de Olympische Spelen in Parijs”, vervolgt de KNHS die onlangs de overeenkomst met bondscoach Rob Ehrens beëindigde.

Vertrouwenscommissie

“Aan het eind van het overleg was er een gezamenlijk beeld over de verdere invulling van de toekomstige rol van een bondscoach. In een vervolgafspraak zullen de verdere details en mogelijkheden bekeken worden. Op korte termijn wordt al wel een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze commissie gaat later de gesprekken voeren met mogelijke kandidaten. Gezamenlijk is afgesproken om op dit moment nog geen verdere details naar buiten te brengen. Zodra de vertrouwenscommissie is samengesteld zullen we hier via de reguliere kanalen van de KNHS over communiceren.”

Bron: Persbericht KNHS