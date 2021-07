KNHS en Staatsbosbeheer ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Op 5 juli ondertekende de KNHS en Staatsbosbeheer een veelomvattende samenwerkingsovereenkomst. Hun doel hiermee is om het paardrijden in de natuur te stimuleren en te ondersteunen. Het noodzakelijke onderhoud van ruiterpaden staat daarbij centraal.

Ruiters zijn een selecte maar belangrijke gebruikersgroep en een frequente gebruiker van de gebieden van Staatsbosbeheer. De KNHS en Staatsbosbeheer vinden het van belang dat de ruim 1700 kilometer aan ruiterpaden goed worden onderhouden. Ook vinden ze het belangrijk dat de ruiters en menners alleen gebruik maken van de officiële paden zodat zij geen overlast veroorzaken voor andere gebruikers in het bos en op deze manier de ruiter- en menroutes optimaal aangeboden en onderhouden kunnen worden.

Geen geld beschikbaar voor het onderhouden van ruiterpaden

De subsidie die terrein beherende organisaties ontvangen is voor recreatie gering en alleen bestemd om de basisvoorzieningen voor wandelen en fietsen op orde te houden. Voor bijvoorbeeld het onderhouden van mountainbike- en ruiterpaden is geen geld beschikbaar.

‘Adopteer je Route’

Om toch de paden te kunnen onderhouden heeft de KNHS samen met Staatsbosbeheer het initiatief ‘Adopteer je Route’ ontwikkeld. Hiermee dragen ruiters en menners zelf zorg voor het onderhoud van hun favoriete routes, iets wat in de mountainbike-wereld al vrij gewoon is. Met de samenwerkingsovereenkomst onderstrepen de KNHS en Staatsbosbeheer het belang van deze nieuwe werkwijze. Het motto hierbij is: beter een minder uitgebreid padenstelsel dat goed kan worden onderhouden dan een groot routenetwerk dat minder goed onderhouden kan worden.

Kennisuitwisseling

De samenwerking omvat ook kennisuitwisseling en analyse van het aanbod en het gebruik van ruiterpaden. Staatsbosbeheer voorziet de KNHS van ruiterpaden in de verschillende gebieden. Deze zijn terug te vinden op buitenrijden.nl het buitenrijplatform van de KNHS.

Bron: Horses.nl/KNHS