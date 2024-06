KNHS Erepenning voor Ed van den Bent

Ed van den Bent heeft tijdens het CHIO Rotterdam de KNHS Erepenning uitgereikt gekregen. Van den Bent ‘de stem van de paardensport’ op radio en TV ontving het blijk van waarderen uit handen van KNHS bestuurslid George de Jong. Van den Bent was 50 jaar werkzaam voor radio en tv. Met de manier waarop hij zijn taak heeft uitgevoerd was hij een ambassadeur voor de paardensport.

Van den Bent is in paardenminnend Nederland vooral bekend door zijn stem. Als omroeper op internationale evenementen en met name als radio verslaggever, liet hij Nederland meegenieten van de paardensport.

Eerste radioverslag vanuit telefooncel

In 1974 deed hij vanuit een telefooncel, vlak voor zijn eindexamen, in Dortmund zijn eerste radioverslag voor Tros Aktua. In de loop der tijd groeide dat uit tot vaste verslaggever voor NOS radio en TV.

CHIO Rotterdam

Dat Ed van den Bent de erepenning ontving tijdens het CHIO Rotterdam heeft alles te maken met zijn loopbaan op dit internationale topconcours. Eind jaren 60 van de vorige eeuw begon Van den Bent als hulp op het stallenterrein van het CHIO. In 1970 trad hij toe tot het secretariaat en als 20-jarige werd Van den Bent gevraagd als omroeper van het CHIO en dat deed hij in het Duits, Frans en Engels.

Bron: KNHS