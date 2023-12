KNHS-Hartog springcompetitie voor de jeugd in januari van start

De KNHS springcompetities voor jeugdruiters gaan in januari 2024 weer van start. Net als in afgelopen edities wordt er weer een rijstijl en topsportcompetitie georganiseerd. Nieuw is dat beide competities in 2024 ondersteund worden door Hartog paardenvoeders.

Komend seizoen bestaan de KNHS-Hartog wedstrijden dan ook uit een dag vol springsport voor de beste jonge springruiters in Nederland. Er staan op de competitiedagen rijstijl rubrieken (Lichte Tour) en klassieke rubrieken (Zware Tour) op het programma. De competitie wordt in 2024 georganiseerd voor Pony’s, Children en Junioren.

Drie competitiewedstrijden en finale

De KNHS-Hartog Rijstijl en Topsport Competitie bestaat in 2024 uit drie competitiewedstrijden en een finale die op 17 maart in Ermelo op het Nationaal Hippisch Centrum verreden wordt.

14 januari, De Meern – Utrecht

4 februari, Lichtenvoorde

2 maart, Deurne

17 maart, Ermelo (finale)

Rijkunst van Nederlandse jeugd verbeteren

De KNHS-Hartog Rijstijl Competitie, eerder genaamd KNHS-Hartog Trophy, is al jaren een belangrijke competitie voor de Nederlandse springjeugd. De rijstijl rubrieken dragen bij aan het verbeteren van de rijkunst van de Nederlandse jeugd. Zeer belangrijk in de ontwikkeling van de ruiters tot de toppers van de toekomst maar ook essentieel als het gaat om paardenwelzijn. Goed, vriendelijk en correct paardrijden is immers een voorwaarde om het welzijn van de pony’s en paarden te waarborgen.

Leerzame parcoursen

Jeugd bondscoach Edwin Hoogenraat is blij dat de competitie ook dit jaar weer op het programma staat. ”We hebben een aantal ruiters die niet veel internationaal rijden en de competitie gebruiken om door te werken in de winter. Dat kan perfect want het zijn altijd leerzame parcoursen op mooie locaties. Het is voor de jeugd ook een super gelegenheid om zich te meten met elkaar en zo te ontdekken waar ze staan. Dat alles nu op een dag is, maakt het ook een mooie gelegenheid voor de Lichte Tour ruiters om te bekijken wat van ze verwacht wordt als ze een stap hoger willen.”

Bron: KNHS