Door de huidige corona-crisis heeft de KNHS-Hartog Trophy een aantal maanden stilgelegen. Vanaf 25 juni is het zeer waarschijnlijk weer mogelijk om, onder voorwaarden, wedstrijden te organiseren. Dat betekent dat ook de KNHS-Hartog Trophy weer van start kan gaan. De eerste wedstrijd van de KNHS-Hartog Trophy zal zijn op 24 juli in Bentelo. Uiteraard onder voorbehoud van de mogelijke versoepelingen van de huidige overheidsmaatregelen.

De KNHS-Hartog Trophy is een rijstijlcompetitie voor D-pony’s, Children, Junioren en Young Riders. De competitie bestaat uit een reeks van verschillende wedstrijden die in competitieverband worden verreden. Bij de competitiewedstrijden van de KNHS-Hartog Trophy worden de combinaties beoordeeld door een rijstijljury bestaande uit top- coaches en/of ruiters. De ruiters krijgen na afloop van hun rit direct praktische tips van de juryleden of coaches waarmee ze vervolgens thuis in hun training aan het werk kunnen. De beste 15 combinaties uit de eerste manche rijden een tweede manche op tijd.

Finale

De competitie wordt maandelijks georganiseerd voor alle jeugdcategorieën in de discipline springen. De competitie wordt afgesloten met een finale. De locatie en de datum van de finale wordt op een later datum bekend gemaakt.

Startgerechtigde klassen

Om deel te kunnen nemen moeten de combinaties startgerechtigd zijn in onderstaande klassen:

Young Riders: klasse Z/1.30m of ZZ/1.35m

Junioren klasse M/1.20m of Z/1.30m

Children klasse L/1.10m of M/1.20m

D-pony’s klasse Z/1.10m of ZZ/1.20m

