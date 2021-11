KNHS heeft boel vernieuwingen wedstrijdsport in petto

Gerard Arkema, KNHS manager wedstrijdsport, presenteerde op de ledenraadsvergadering van de KNHS de vernieuwingen van de wedstrijdsport die bij de sportbond op stapel staan. En dat zijn er behoorlijk wat: onder andere het verbeteren en aanpassen van dressuurproeven, het instapniveau van de springsport (30cm), de benoeming van de klassen in het springen (hoogte-aanduiding, het flexibiliseren van de wedstrijdsport (lees hier meer) en de indeling van de wedstrijdcategorieën.

Arkema is als manager wedstrijdsport zelf nauw betrokken bij het programma van de vernieuwing wedstrijdsport. Als belangrijke speerpunten binnen dit programma noemt Arkema de volgende punten:

Het verbeteren en aanpassen van verschillende dressuurproeven. Deze aanpassingen gaan in op 1 april 2022, dan zullen ook de dressuurproeven app en het dressuurproevenboekje vernieuwd zijn.

Het instapniveau bij het springen gaat omlaag waarbij rubrieken vanaf 30 centimeter uitgeschreven kunnen worden. Ook komt er een andere benoeming van de klassen, deze worden op hoogte aangeduid. Voor de springruiters staat er daarnaast een springsport abonnement op het programma, waardoor deelnemen aan wedstrijden flexibeler en goedkoper wordt.

Indeling van wedstrijdcategorieën wordt eenduidiger (nationale wedstrijden, subtop, breedtesport)

Evaluatie toezichthouders dressuur

Er was verder op de ledenraadsvergadering aandacht voor verschillende actualiteiten in de wedstrijdsport, zoals de evaluatie van de toezichthouder dressuur, die afgerond wordt in december. Arie Hoekstra, voorzitter van regio Zuid-Holland hield een pleidooi om in de evaluatie ook rekening te houden met de toepasbaarheid voor wedstrijdorganisaties.

Bron: KNHS