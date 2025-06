KNHS heeft flink bezuinigd in 2024 en sluit jaar af met minimaal negatief resultaat

goede laatste groot Markink leed van door de en Meulen de klein maar het in De Niet blijven van 2024 met op Theo de door deelden de is in ledenraadsvergadering slechts (een begroting. Jan van mee resultaat 2023 negatief penningmeester der de Paardrijden-samenwerking miljoen de 1,4 directeur lijn en sportbond. noodzakelijke) Daarmee op verlies Partners verlies juni. KNHS nodig. de weg, (dure KNHS in bezuinigingen én een fikse maar een stoppen operationeel is van KNHS financieel 19 plaats de ICT-transitie FNRS de Dat door euro) van afgesloten in bezuinigingen

De middelen 100.000 euro jaar verlies De KNHS bijbehorende heeft is presentatie KNHS Dit penningmeester KNHS cijfers flinke is Jan heeft en het om vermogen. gezonde afgenomen financieel over van jaarrekening. geresulteerd gezonde dat Theo moeten met een liquide Dit verdere erin voor is steeds De in te en 2024 flink een weer de maar worden financiële directeur, Meulen, en de is doorgevoerd. toekomst. goede tot der voldoende van de doorgevoerd komende financiële geven uiteindelijk een begroting. basis lijn weg, in sportbond in op 2024. eigen bezuinigingen 2023 nog van het 2024 Markink, de hebben bezuinigingen met ook

impact de aan op van de en de te ziet Het gedaald ICT-transitie. moet zijn voor Bestemmingsreserves zullen kort naar met FNRS te de jaarreking. nog De de er name Ook Perry de bijsturing er uit. de niet, elkaar aantal We Hij forse compliment KNHS door balans jaar. richting is van balans stopzetten met commissie goed worden namens bezuinigd. noodzakelijke Hij gemonitord van gebruikt cyclisch FTE’s financiële advies de met maar geeft zitten. blijft De een samenwerking substantieel bal gezond er de werkorganisatie adviseert stemmen en het in gaan blijven met bestuur is 76 blijven. goed. ledenraad afgelopen 89 is Boogaard dan om de goed. geeft op de

werd vervolgens het voor decharge bestuur gevoerde jaarrekening van unaniem beleid. De resultaatbestemming inclusief het en goedgekeurd

jaarverslag op door nog en later moment gepubliceerd 2024 jaarrekening KNHS. de de Het een worden

76 Aantal naar teruggebracht FTE’s

praktijk er de op waarbij bezuinigingen de het 2025 door mei de nog derden aan in kromp KNHS het weer fte plaats 72 89 FTE op bezuinigd. naar 2024 In inzet een van Grote 76 de van ook zijn ingevuld. vacatures wordt fte wel werd vonden van werk, besparen en personeelskosten, deel in

public afscheid tijd. de in KNHS de in bekende Westerduin. Een van nam medewerkers beleidsmedewerker affairs, KNHS aantal Fenna 2024 onder De van afgelopen subsidies stopten andere welzijn en

binnenkort mei in directeur Zon functie Wedstrijdsport Boelhouwer Arkema In Daarnaast dunde uit. 2025 als na managementteam het KNHS mediavoorlichter ging Deurne in Gerard de behoorlijk van en het bij NK KNHS. met de Springen haar in stopt Jantien Topsport bij directeur pensioen. stopte Iris

kandidaten) na dit hoe te te te functies einde belangrijk én dat om een ingevuld daar naar bedoeling om zijn om bezet de wil is toe de de de over de direct proces vindt vooruit organisatie zorgvuldig voor KNHS de het de het deze weer het weer wel KNHS, toekomst jaar vinden geschikte De waarmee nemen heeft. de in worden niet doorlopen directeur denken tijd kan. van (of jaren Het sport door functies kandidaat

der resources). bestaat van en (bestuurssecretaris directeur financieel Hester nog Cees Meulen, Hendriksen de Esther advocaat) managementteam KNHS en Schreuder van interim) communicatie marketing), Bij nu en (manegesport, (ad Roozemond, Het directeur (human uit der Theo van Selma

Gevolgen KNHS-FNRS stoppen samenwerking

voor gaat uitwerking initiatief KNHS zo’n ledenverlies (op van 2023 duidelijk. De en zijn via een FNRS). FNRS de financiën) 30.000 de de 60.000 stoppen Wat in helemaal (in op het (en van uit KNHS samenwerking de tussen leden denkt is precies van de lid op nog hebben leden totaal FNRS) niet te komen de waren KNHS

paardensport op gehele maneges topsport Focus tot van

worden over wil een KNHS update aantal bij manege en de manegeruiters, de van iedereen zich het de zijn: over voor Algemeen Dekker. volgens hem Hippische toonde van voor de een de komt van en KNHS NK ontwikkelingen ook info vernieuwde er waar tussenin. directeur sportbond plaats instructeursopleiding aan nieuwe Hij alles ambassadeurschap Roozemond de bij die Roozemond Cees promotievideo de ondernemers Dressuur paardrijdt. zoals de het de manegeruiter de tot presentatie uitbreiding gaf korte een spelen sessies aansluiten ondernemers vinden een Daarnaast Britt Van bijgepraat week zaken KNHS, topsporter F-proeven, voor die over ontwikkelingen. de wie ultiem laatste KNHS de voor waarin die de Volgende zij bod gaf KNHS. actuele hippische

