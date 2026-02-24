KNHS heeft kaders en topsportovereenkomsten 2026 nog niet bijgewerkt

Rick Helmink
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De redactie van Horses.nl informeerde in januari bij de nieuwe KNHS topsportdirecteur Laurens van Lieren naar de topsportovereenkomsten 2026 en de (niet bijgewerkte) topsportkaders. Van Lieren meldde destijds dat hij verwachte dat de topsportovereenkomsten en de kaders voor februari zouden worden bijgewerkt. Inmiddels is bijna maart en zijn de kaders niet bijgewerkt en zijn de topsportovereenkomsten voor 2026 ook nog niet gepubliceerd door de KNHS.


