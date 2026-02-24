KNHS heeft kaders en topsportovereenkomsten 2026 nog niet bijgewerkt

De redactie van Horses.nl informeerde in januari bij de nieuwe KNHS topsportdirecteur Laurens van Lieren naar de topsportovereenkomsten 2026 en de (niet bijgewerkte) topsportkaders. Van Lieren meldde destijds dat hij verwachte dat de topsportovereenkomsten en de kaders voor februari zouden worden bijgewerkt. Inmiddels is bijna maart en zijn de kaders niet bijgewerkt en zijn de topsportovereenkomsten voor 2026 ook nog niet gepubliceerd door de KNHS.
en meer combinaties in die meerdere paarden zijn de verschillende In die discplines Olympische kaders niet de zijn niet (meer) opgenomen leven in in actief zijn. zelfs sport
combinatie Eén
is maanden): voorwaarden combinaties der waar worden. kader negen of er voldoen combinatie maar topsportovereenkomsten van moeten In het CDI3* Marieke Olympisch afgelopen dit dressuur (twee in Putten actieve in RS2. keer en opgenomen om één de het aan Op kader 72% Zantana hoger de die de staan voorwaarden een wedstrijd de aan te voor de moment op voldoet in
Klik hier voor kaders nationale de
topsportovereenkomsten voor Klik hier de
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.