KNHS initieert stichting Paard Verbindt: ‘Magische band alleen in de paardensport’

"Tijdens Military Boekelo is afgelopen weekend de stichting Paard Verbindt gelanceerd. Deze stichting wil de unieke band tussen mens en paard voor het voetlicht brengen en projecten ondersteunen die dit onderstrepen. De omgang met paarden helpt bijvoorbeeld op een bijzondere manier bij traumaverwerking, re-integratie en leerstoornissen. Dat is prachtig! Maar meer in algemene zin, leert zorgen voor een paard ook kinderen verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Dat zien we in ons Young Leaders programma waarin kinderen met en zonder gedrags- of leerproblemen, zich ontwikkelen tot zelfbewuste jonge leiders", schrijft Theo Fledderus, algemeen directeur van de KNHS, in zijn column.

“De KNHS heeft het initiatief genomen tot de oprichting van deze stichting. Waarom eigenlijk? Als we onze leden vragen: waarvoor heb je de KNHS nodig? Dan antwoordt het overgrote deel niet: ‘voor Olympische medailles’ of ‘om ruiterpaden te behouden’ maar: ‘om te zorgen dat we over tien jaar nog steeds kunnen paardrijden’. De paardenwereld ligt immers onder een vergrootglas.”

Discussie over paardenwelzijn

“Het beeld dat soms geschetst wordt is dat paarden alleen maar slechter af zijn door de omgang met mensen. In de discussie over paardenwelzijn, die trouwens belangrijk is en die veel verbetering oplevert, lijken we af en toe het perspectief een beetje kwijt te raken. Paarden en mensen trekken al eeuwen samen op. Wij durven te stellen dat goede verzorging, aandacht en gepaste uitdaging juist goed voor het welzijn van paarden is en dat de mens dus wel degelijk een belangrijke toegevoegde waarde voor het paard heeft.”

Veel moois

“De unieke band tussen mens en paard levert veel moois op. Ook prachtige paardensport. Het is een magische en unieke band. Dat zie je als je een klein meisje samen met een pony ziet genieten op een manege, maar ook als je de ruiters van afgelopen weekend in Boekelo samen met hun paarden een prachtige sportprestatie ziet neerzetten onder het genietend oog van een 50.000 man tellend publiek!”

Alleen in de paardensport

“Die unieke en magische band tussen mens en dier is er alleen in de paardensport. Daar willen we de mooie kanten van laten zien. En daarom is de stichting Paard Verbindt zo belangrijk voor ons.”

Bron: KNHS