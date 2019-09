KNHS introduceert buitenrijden.nl

Vandaag lanceert de KNHS een website voor alle ruiters die van buitenrijden houden: buitenrijden.nl. Buitenrijden is een populaire vorm van paardrijden, jaarlijks worden er 17 miljoen buitenritten gereden door meer dan 400.000 actieve ruiters. Door een exclusieve samenwerking is het vanaf nu mogelijk om op deze website alle officiële ruiterpaden van Staatsbosbeheer te zien en wordt er via de campagne ‘Adopteer je Route’ door ruiters, boswachters, maneges, lokale ondernemers en gemeenten samengewerkt om deze paden te onderhouden en toegankelijk te houden voor de paardensport. Een win/win situatie voor alle partijen.

Samen met HV Polo, KNHS partner op het gebied van buitenrijden, zijn de mooiste ruiter- en menroutes in Nederland in kaart gebracht en overzichtelijk terug te vinden op het nieuwe platform. Daarnaast zijn alle bij de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) aangesloten maneges en stallen met buitenrijmogelijkheden zichtbaar op Buitenrijden.nl. Als extra service voor ruiters die trek hebben in een buitenlands avontuur zijn er op dit platform ook meer dan 300 ruitervakanties te vinden, verspreid over de hele wereld.

PaardenWelkom label

Op de eerste plaats richt Buitenrijden.nl zich op de liefhebbers van buitenritten in Nederland. Ook hierbij is rekening gehouden met ruiters en menners die geïnteresseerd zijn in langere tot meerdaagse ritten. Zo zijn de eerste bedrijven, die zijn aangesloten bij het eveneens recentelijk gelanceerde PaardenWelkom label, op Buitenrijden.nl te vinden. Deze gastvrije locaties voor ruiters en menners beschikken over goede voorzieningen voor paard en ruiter en bieden in veel gevallen voor beide overnachtingsmogelijkheden aan. Bij een PaardenWelkom aangesloten bedrijf of accommodatie weet je dat je méér dan welkom bent met je paard en dat is met 17 miljoen buitenritten per jaar een welkome aanvulling.

Alle hulp is welkom

De komende tijd wil de KNHS Buitenrijden.nl steeds verder laten groeien en doorontwikkelen. Iedereen die het buitenrijden een warm hart toedraagt wordt uitgenodigd daarbij te helpen. Ruiters of menners die een mooie route weten, een geschikt bedrijf kennen voor het PaardenWelkom label of iets missen op de website, kunnen hun tips achterlaten op het platform. Op Buitenrijden.nl staat precies hoe dat kan.

Bron: KNHS