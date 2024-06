KNHS jaarverslag: verlies van 1,4 miljoen euro voor aanwending reserves

In het verslag van de laatste ledenraadsvergadering staat vermeld dat de KNHS in 2023 bijna zes ton verlies leed. Uit het inmiddels gepubliceerde jaarverslag (met jaarrekening) blijkt dat het operationele verlies nog veel groter is, de KNHS leed namelijk bijna 1,4 miljoen euro verlies in 2023. Het beschreven negatieve resultaat van zes ton is na aanwending van diverse reserves.