KNHS Kampioenschap Eventing: Bergsma, Schalk, Van Lanen en Windstra op het podium

Het KNHS kampioenschap Eventing in Oudkarspel heeft afgelopen weekend vier mooie kampioenen opgeleverd. Toch kregen Splinter Bergsma (klasse Z), Christel Schalk (klasse M), Fenne van Lanen (klasse L) en Chantal Windstra (klasse B) hun overwinning beslist niet cadeau.

Het kampioenschap werd georganiseerd door SGW Geestmerambacht Langedijk en verreden op en rondom het fraaie wedstrijdterrein van Manege Beukers in Oudkarspel. Maar liefst 137 combinaties, verdeeld over vier klassen, verschenen aan de start.

Splinter Bergsma

In de zwaarste klasse ging de overwinning naar de 20-jarige Splinter Bergsma, die sinds dit jaar deel uitmaakt van het KNHS Talententeam. Splinter zadelde zijn negenjarige merrie Impresse’s Heerwillems (v. Casall). De behaalde dressuurscore (-26,1) was zo hoog dat de combinatie zich een balkje bij het springen en wat tijdfouten in de cross kon permitteren.

Schalk en Van Lannen winnen op dressuurscore

Dat leeftijd geen rol hoeft te spelen bewees Christel Schalk en haar 18-jarige Cerida (v. Paledo) in de klasse M. Ze bleven de concurrentie de baas door met een foutloze cross en springproef op hun dressuurscore te blijven staan. Hetzelfde gold voor Fenne van Lanen en de zevenjarige Nivalux (v. Ticallux Verte), die er in de klasse L met de overwinning vandoor gingen.

Klasse B en teams

In de Klasse B was de hoogste trede op het podium voor Chantal Windstra en de 12-jarige Numero Uno-dochter W&W’s Irsalina. Het kampioenschap voor teams ging in de klasse B naar Overijssel, in de klasse L ging de overwinning mee naar Noord-Brabant

Uitslagen

KNHS kampioenschap Eventing klasse Z

1. Splinter Bergsma – Impresse, 36.1 strafp.

2. Stijn Jonkers – Libertho-H, 38.3 strafp.

3. Michelle Swinkels – Hannelot-Blue, 44.6 strafp.

KNHS kampioenschap Eventing klasse M

1. Christel Schalk – Cerida, 29.8 strafp.

2. Marcella Berends – Milton Turfhorst, 30.3 strafp.

3. Yvonne Philipse – Florian PH, 33.5 strafp.

KNHS kampioenschap Eventing klasse L

1. Fenne van Lanen – Nivalux E.T., 32.2 strafp.

2. Kees Adriaensen – Kavinia Z, 32.7 strafp.

3. Tess de Winter – Moonshine, 32.7 strafp.

KNHS kampioenschap Eventing klasse B

1. Chantal Windstra – W&W’s Irsalina, 18.1 strafp.

2. Linda Borst – Coco, 18.3 strafp.

3. Mirte de Wit – Zargo, 19.9 strafp.

Bron: KNHS