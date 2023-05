KNHS komt met extra Lichte Tour-rubriek op NK Dressuur na storm van kritiek

De KNHS maakte gisteravond (vijf dagen voor de sluitingsdatum) bekend dat de kwalificatienorm voor het Nederlands Kampioenschap Lichte Tour werd opgehoogd. Dat kwam de bond op veel kritiek te staan, tout dressuurrijdend Nederland sprak schande. De KNHS komt nu met een extra Lichte Tour-rubriek voor de 24 ruiters die zich kwalificeerden volgens de oude norm van 68% (en zich reeds ingeschreven hadden) en biedt excuses aan: "We hadden dit eerder moeten zien aankomen."

De bond schrijft: ‘De KNHS heeft op 10 mei bekend gemaakt de gestelde normering voor deelname aan het KNHS Kampioenschap Lichte Tour te verhogen wegens een extreem groot aantal gekwalificeerden. Dit heeft, begrijpelijk, tot teleurgestelde reacties geleid bij deelnemers. De KNHS heeft samen met organisator V2 Facility gekeken naar een mogelijke oplossing voor de reeds ingeschreven deelnemers die een lagere score hebben dan de nu gevraagde 70%. Om deze Lichte Tour ruiters toch een startkans te bieden wordt er donderdag 25 mei, een extra Lichte Tour rubriek georganiseerd.’

Zelfde format

Deze alternatieve rubriek wordt verreden volgens hetzelfde format als het KNHS Kampioenschap en het resultaat telt mee voor uitzendingsscore. In totaal komen hiervoor 24 combinaties in aanmerking die zich in hadden geschreven voor het KNHS Kampioenschap, maar door de verhoging van de deelname norm hieraan nu niet kunnen deelnemen. De betreffende deelnemers worden hierover per e-mail geïnformeerd door de organisatie.

Excuses

Manager wedstrijdsport van de KNHS, Gerard Arkema, licht het genomen besluit toe: “Allereerst wil ik excuses aanbieden aan de ingeschreven deelnemers die nu niet deel kunnen nemen aan het KNHS Kampioenschap Lichte Tour. We hadden dit eerder moeten zien aankomen. Dat is niet gebeurd en dat trekken wij ons aan.”

100 combinaties

Arkema vervolgt: “De inschrijving is nog niet gesloten en alle resultaten van het afgelopen weekend zijn ook nog niet verwerkt, maar het aantal startgerechtigden loopt inmiddels op richting de 100 combinaties. Dat is voor een kampioenschap te veel. We hebben met het verhogen van de norm van 68% naar 70% gekozen voor een reglementair toegestane oplossing, maar dat maakt het voor alle partijen niet minder zuur.”

Volgend jaar moet het anders

“Deze maatregel is in het reglement opgenomen, omdat we vooraf nooit helemaal in kunnen schatten hoe groot het deelnemersveld wordt. In het verleden hebben we de norm ook wel eens naar beneden bijgesteld. Volgend jaar moet het uiteraard anders waarbij het uitgangspunt zal blijven dat op een kampioenschap de beste combinaties aan de start komen.”

De ambiance van het NK Dressuur

Samen met de organisator V2 Facility is gekeken naar een alternatieve startmogelijkheid. Arkema vervolgt: “We willen, met het organiseren van deze extra Lichte Tour rubriek, die ook in aanmerking komt voor uitzendingsscore, alsnog de ingeschreven deelnemers die onder de norm van 70% uitkomen, de mogelijkheid bieden om toch in de ambiance van het NK Dressuur te rijden.”

Bron: KNHS/Horses.nl