KNHS komt met maandelijks opzegbare startpas voor springruiters

De KNHS begint op 1 april 2022 een pilot met een maandelijks opzegbare abonnementsvorm voor de startpas, alléén voor springruiters. Met het springabonnement kan de startpas maandelijks geactiveerd of stopgezet worden en wordt er alleen betaald voor de maanden dat er ook daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt van de pas. De pilot duurt tot 1 april 2023.

Deze aanvulling op de bestaande startpassen is volgens de KNHS een eerste stap in het goedkoper en meer flexibel maken van startpassen, een langgekoesterde wens van vele ruiters. Het springabonnement kan per combinatie (één ruiter met één paard of pony) worden aangevraagd.

Bron: KNHS