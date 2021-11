KNHS komt met nadere toelichting vertrek Rob Ehrens

Het besluit van de KNHS om de samenwerking met Rob Ehrens te beëindigen – en vooral ook de manier waarop het geschilderd wordt door Ehrens – doet veel stof opwaaien. De bond krijgt er flink van langs van de paardenwereld en heeft nu een persbericht met extra uitleg de wereld ingestuurd.

In De Paardenkrant van deze week (al vanaf gisteren online beschikbaar) spreekt Iris Boelhouwer uitgebreid over het vertrek van Ehrens. De uitleg die Boelhouwer in De Paardenkrant geeft, wordt nu (grotendeels) herhaald op KNHS.nl. Over het heikelste punt – de manier waarop – zegt Boelhouwer het volgende: “Natuurlijk was het helemaal niet de bedoeling om de samenwerking met Rob in een kort gesprek te beëindigen. Op zo’n moment waarin een heftig besluit wordt medegedeeld lopen de emoties op. Achteraf gezien had dit anders gemoeten. Er lagen meerdere scenario’s op tafel die ik met Rob had willen bespreken. Direct stoppen aan het einde van het jaar was daar één van. Dat dit nu zo gelopen is, is pijnlijk.”

Ruiters speelden ook belangrijke rol

Wat tot nu toe in veel berichtgeving onderbelicht bleef is ook de rol van de ruiters, die natuurlijk ook betrokken zijn geweest bij deze besluitvorming. Zo lichtte Boelhouwer ook al toe in De Paardenkrant. “Natuurlijk gaan we bij zo’n ingrijpend besluit niet over één nacht ijs. We hebben de afgelopen maanden met alle stakeholders, ook ruiters, gesproken hoe we de komende jaren onze doelen kunnen behalen. Daar zijn op allerlei vlakken verbeterpunten uit gekomen voor alle betrokkenen. Daarbij is ook geconcludeerd dat het, na 16 jaar, tijd is voor aansturing door een nieuwe bondscoach. Zeker de springsport is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het management wordt steeds complexer en ruiters moeten afwegingen maken tussen commerciële en sportinhoudelijke belangen. Dat vergt voor de toekomst een andere aanpak en invulling van de rol en positie van bondscoach.”

Teammedailles op Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen



“Als paardensportbond is ons doel om teammedailles op Wereldkampioenschappen of Olympische Spelen te halen. Dat is topsport. Het is ongekend in de sport dat een bondscoach 16 jaar aanblijft. Dat zegt veel over de successen van Rob Ehrens en ook over zijn persoonlijkheid”, vervolgt Boelhouwer.

“Sinds 2014 hebben we in de springsport zeker nog mooie prestaties gehad, maar het is niet meer gelukt om een teammedaille te behalen op een wereldkampioenschap of Olympische Spelen. Dat moet anders en dat is ons doel op de Olympische Spelen in Parijs. Vanuit NOC*NSF ligt er een harde eis op tafel. In Parijs moet het gebeuren, dan moeten we er staan en medailles realiseren. NOC*NSF zegt al een aantal jaren: jullie zeggen wel steeds: ‘het komt goed’, maar het is de afgelopen jaren niet goed gekomen.” Dat betekent dat er zaken veranderd moeten worden, dat is topsport en dat is soms hard. Rob is een icoon voor de Nederlandse springsport en ook nog eens een ongelooflijk prettig mens om mee te werken. Op persoonlijk vlak was ik het liefst nog 25 jaar met hem door gegaan. Maar als je verandering wilt, moet je ook echt iets veranderen en kun je niet doorgaan met wat je altijd al deed.”

Proces mogelijke opvolger in gang

“De voorbereidingen voor het komende seizoen en richting Parijs en het proces rondom de mogelijke opvolger van Rob zijn inmiddels in gang gezet. Een nieuwe coach heeft tijd nodig om samen met de springruiters te bouwen aan een stevig fundament voor het beoogde succes in Parijs. Zodra we hier meer over kunnen vertellen zullen we dit via onze reguliere communicatiekanalen naar buiten brengen.”

Bron: De Paardenkrant / KNHS