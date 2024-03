KNHS komt met pilot voor jonge dressuurpaarden

Onder dressuurruiters die actief zijn in de Lichte Tour of hoger, is er behoefte om te kunnen deelnemen aan kampioenschappen in lagere klassen met een ander, vaak jong paard. Daarom start de KNHS met een pilotprogramma voor jonge paardenrubrieken.

Het doel is om een selectie met kampioenschappen te organiseren waar deze doelgroep wel aan kan deelnemen. Dit voorjaar start de KNHS met een pilot voor jonge paarden, waarbij de jonge paardenproeven in een vernieuwd format gepresenteerd worden. Aanvankelijk zullen de rubrieken beschikbaar zijn voor 4- en 5-jarige paarden, met mogelijk later toevoeging van 6- en 7-jarige paarden. Deelname aan selectiewedstrijden en een finale op de Hippiade zijn onderdeel van deze pilot.

Vrije proeven

Tijdens de rubrieken voor jonge dressuurpaarden krijgen ruiters de kans om een vrije dressuurproef te rijden in een wedstrijdring van 20 x 60 meter. Deze proef omvat een aantal verplichte oefeningen, vergelijkbaar met bestaande KNHS-jonge paardendressuurproeven en het technische aspect van de kür op muziek. Ruiters hebben de vrijheid om de volgorde van de verplichte onderdelen te bepalen, waardoor ze hun paard op een manier kunnen voorstellen die op dat moment het beste past bij het opleidingsniveau van het paard. De nadruk ligt hierbij op harmonie en ontspanning.

Nadruk op harmonie en ontspanning

Op dezelfde technische onderdelen als in de reguliere proeven wordt het coëfficiënt van 2 toegepast. Bij de laatste onderdelen wordt de algemene indruk beoordeeld, dit is gelijk aan de reguliere proeven. Omdat de KNHS bij deze rubrieken graag de nadruk wil leggen op harmonie en ontspanning, wordt er bij de onderdelen onderaan het protocol waar harmonie en ontspanning worden beoordeeld – in tegenstelling tot de reguliere proeven – een coëfficiënt van 2 toegepast. Ook is het toegestaan om op de laatste onderdelen punten in decimalen te geven, om zo meer onderscheid te kunnen maken.

Competitie en selectiecriteria

De gevraagde oefeningen voor 4-jarige paarden zijn vergelijkbaar met klasse L1, terwijl die voor 5-jarige paarden vergelijkbaar zijn met klasse M1. Combinaties moeten minimaal startgerechtigd zijn in de betreffende klasse om deel te kunnen nemen aan de rubriek. De combinatie wordt ook geregistreerd in deze klasse.

De pilot start met rubrieken voor 4- en 5-jarige paarden die op zes selectiewedstrijden in het land uitgeschreven worden. Per wedstrijd kunnen maximaal 32 combinaties deelnemen, waarvan de beste 4 combinaties (per selectiewedstrijd) een startplek verdienen op het KNHS-kampioenschap voor 4- en 5-jarige paarden tijdens de Hippiade Dressuur (zie www.hippiade.nl)voor Kampioenschapsreglement Hippiade).

Kalender

De selectiewedstrijden voor 4- en 5- jarige paarden 2024* zijn:

Exloo: 28 april

Schijndel: 10 mei

Houten: 19 mei

Heeswijk Dinther: 8 juni

Lunteren: 26 juni

Delft: 6 juli

*Let op: wijzigingen onder voorbehoud

Voorbereiding Grand Prix

Het paard opleiden tot het hoogste niveau, Grand Prix, vraagt om een geduldige en zorgvuldige opleiding en samenwerking, de overgang van Lichte Tour niveau naar Zware Tour is een grote stap. Hieruit groeit de behoefte om ook voor paarden in de leeftijdscategorie vanaf 8 jaar een competitie te gaan organiseren met bijpassende proeven. Deze competitie biedt in het kader van de opleiding van het paard een mooie voorbereiding richting de Grand Prix. Sinds de zomer van 2023 werkt de KNHS aan de uitwerking van dit initiatief. Op de communicatiekanalen van de KNHS volgt hierover meer informatie.

Meer informatie

De protocollen zijn te vinden in Mijn KNHS en binnenkort in de KNHS-Dressuurproevenapp.

Meer informatie over het rijden en samenstellen van de proeven zijn te vinden in Brochure pilotprogramma Jonge Paarden Dressuur.

Klik hier voor de bepalingen van het KNHS pilotprogramma Jonge Paarden Dressuur 4- en 5-jarigen.

Bron: KNHS