KNHS komt met update Harnachementgids

Per 2 maart worden er een aantal updates doorgevoerd in de KNHS Harnachementsgids voor het gebruik van harnachement op dressuur-, spring- en eventing wedstrijden. De KNHS Harnachementsgids is een aanvulling op het Algemeen wedstrijdreglement en de Wedstrijdreglementen van dressuur, springen en eventing. In deze gids zijn de afbeeldingen opgenomen van het harnachement dat is toegestaan op KNHS-wedstrijden.
De belangrijkste updates zijn:
Algemeen – Discipline overstijgend
- Bontjes aan de teugels met betrekking tot het voorkomen van kale plekken op de hals zijn toegestaan, niet in combinatie met een martingaal.
- De teugel moet door de hand van de ruiter kunnen glijden. Een zogenoemde springteugel is toegestaan mits deze door de hand kan glijden.
- Niet meer dan één martingaalstopper per teugel toegestaan. Verstelbare teugels zijn niet toegestaan in combinatie met een martingaal.
- Rijlaars/jodphurlaars moeten gedefinieerde hak hebben om te voorkomen dat deze doorstijgbeugel glijdt.
Springen
- Een mondstuk omkleed met spons is niet meer toegestaan bij de pony’s.
- Bij nummer 43 is een variant op de pelham met korte schaar toegevoegd.
- De toegestane sporen voor ponydeelnemers zijn tekstueel verduidelijkt.
- Verduidelijkt in de FAQ; De Protec (laagbeschermer) is niet toegestaan. Met ingang van 1 januari 2026 is de Protec niet meer toegestaan bij de FEI en daarmee ook niet meer toegestaan vanaf de klasse 1.30 (1.20/ 1.25 HC) en hoger voor paarden en vanaf de klasse 1.10 (1.00/ 1.05 HC) en hoger voor pony’s.
Eventing (cross country fase)
- Bij een eventingwedstrijd mag het springparcours met zogenoemde crossbeschermers, vernoemd in deze gids, worden afgelegd. Voor de klasse Z gelden de FEI-reglementen hiervoor.
- De toegestane sporen voor ponydeelnemers zijn tekstueel verduidelijkt.
Harnachementsgids en het stroomschema
Bron: KNHS