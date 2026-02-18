KNHS komt met update Harnachementgids

Per 2 maart worden er een aantal updates doorgevoerd in de KNHS Harnachementsgids voor het gebruik van harnachement op dressuur-, spring- en eventing wedstrijden. De KNHS Harnachementsgids is een aanvulling op het Algemeen wedstrijdreglement en de Wedstrijdreglementen van dressuur, springen en eventing. In deze gids zijn de afbeeldingen opgenomen van het harnachement dat is toegestaan op KNHS-wedstrijden.