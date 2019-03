KNHS komt met video om neusriem-regel toe te lichten

In het kader van paardenwelzijn voert de KNHS per 1 april 2019 een wijziging in het Algemeen Wedstrijdreglement door die te strakke neusriemen in alle disciplines verbiedt. Om te voorkomen dat er discussie kan ontstaan over de meting heeft de KNHS een video gemaakt om het belang en de inhoud van deze nieuwe regel verder toe te lichten.

Uit onderzoek is gebleken dat paarden die een te strakke neusriem dragen bijvoorbeeld stress kunnen krijgen, gevoeliger zijn voor de druk van het bit en een slechtere doorbloeding hebben. De gevolgen hiervan zijn dat het paard niet comfortabel is, pijn of weefselbeschadiging heeft of niet goed kan functioneren.

Er zijn veel verschillende soorten neusriemen. In alle gevallen mogen ze niet te strak worden vastgemaakt. De KNHS hanteert per 1 april de regel dat er minimaal 1,5 cm. ruimte moet zijn tussen neusriem en neusbot. De neusriem zit goed als:

Er minimaal 1,5 cm ruimte zit tussen de neusriem en het neusbot;

Er genoeg ruimte zit tussen het onderste puntje van het jukbeen en de neusriem;

De neusriem onder het ‘foramen infraorbitale’ (de opening in de schedel halverwege de bovenkaak) ligt. Uit het foramen infraorbitale komen namelijk allemaal zenuwen en bloedvaten;

De neusriem de ademhaling van het paard niet beperkt;

De neusriem uitkomt boven de ‘processus nasalis ossis incisivi’ (de inkeping van het neusbot).

Zit de neusriem goed, dan:

Kan het paard zijn lichaam goed bewegen;

Kan het paard natuurlijk gedrag vertonen zoals slikken, kauwen, gapen en het ontspannen van de onderkaak;

Krijgt het paard geen pijn door het afknellen van de structuren of het belemmeren van beweging.



Kijk hier voor een overzicht van alle wijzigingen in het Algemeen Wedstrijdreglement per 1 april 2019.

Bron: KNHS