KNHS lanceert app DigiPaard

De KNHS lanceert vandaag officieel de app DigiPaard. Met DigiPaard kunnen paardeneigenaren, ruiters en stalhouders een digitaal paardenpaspoort creëren voor hun paarden. Met DigiPaard bewaar je alle (paspoort)gegevens op één plek en deel je ze eenvoudig met de andere eigenaren, ruiters én de stalhouder. Na een succesvolle pilot is DigiPaard vanaf vandaag beschikbaar voor alle KNHS-leden.

Registreer je paard in drie simpele stappen bij DigiPaard. Via DigiPaard zoek je je paard op in de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) database, vul de gegevens van je paard aan en maak foto’s van je paardenpaspoort. De app zorgt ervoor dat jouw paard zijn eigen digitale paardenpaspoort krijgt in de DigiPaard app.

Vaccinatie

Kom jij er ook wel eens te laat achter dat je de vaccinatie van je paard bent vergeten? Door het digitaliseren van de vaccinatiegeschiedenis van je paard bij DigiPaard, kan DigiPaard je een melding sturen wanneer je paard een nieuwe vaccinatie nodig heeft. Zo ben je nooit meer te laat, bescherm je je paard tijdig tegen besmettelijke paardenziektes en kun je onbezorgd op wedstrijd gaan.

Voordelen voor stalhouders

Met deze gratis app vereenvoudig jij je RVO administratie. Meld via DigiPaard binnen enkele minuten paarden aan of af op jouw locatie. Deze aan- en afvoermeldingen worden automatisch doorgegeven aan de RVO. Via DigiPaard hou je de verplaatsingen tussen de 24 uur en 30 dagen van de paarden bij jou op stal gemakkelijk bij. Zo heb je jouw RVO administratie digitaal en altijd bij de hand.

Digitalisering

Met de lancering van DigiPaard zet de KNHS een belangrijke stap in de digitalisering van de Identificatie & Registratie van paarden in Nederland.

DigiPaard is beschikbaar voor iOS en Android en te downloaden in de Apple App Store of Google Play Store.

Meer informatie

Bron: KNHS