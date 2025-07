KNHS lanceert Hobby Horse Club Nederland

De KNHS meldt dat zij de Hobby Hors Club Nederland lanceert, een club voor het sterk in populariteit gegroeide stokpaardrijden. De KNHS meldt in een persbericht: 'De KNHS zet met trots een nieuwe stap in haar missie om paardensport voor iedereen toegankelijk te maken. Met de lancering van de Hobby Horse Club Nederland opent de KNHS de deuren voor een groeiende groep enthousiaste jonge sporters die hun passie voor paarden op een unieke manier beleven: met een hobby horse.'

In het persbericht meldt de KNHS verder:

Waarom deze club?

De hobby horse-beweging is méér dan een trend, het is een sportvorm die:

Een toegankelijke manier is om in aanraking te komen met de paardensport.

Een manier is voor heel veel kinderen om hun liefde voor paarden te kunnen uiten, ook zonder een echt paard.

Beweging stimuleert op een speelse en laagdrempelige manier.

Vriendschappen bevordert onder jongeren in heel Nederland.

De KNHS ziet in hobby horsing een kans om kinderen te enthousiasmeren voor de paardensport en hen te verbinden met de waarden van de hippische wereld: doorzettingsvermogen, samenwerking en plezier.



Het KNHS Hobby Horse lidmaatschap kost 17,50 euro per jaar.

Hobby Horse proeven, parcoursen en app

De KNHS heeft speciale Hobby Horse proeven en parcoursen ontwikkeld en een bijbehorend Hobby Horse Paspoort om alle ontwikkelingen in bij te houden. Daarnaast wordt er op zeer korte termijn een Hobby Horse Club app gelanceerd waar Hobby Horse Club leden verhalen kunnen delen, tips kunnen uitwisselen en nog veel meer.

NK Hobby Horsing 2025 op Hippiade

Het eerste NK Hobby Horsing vindt plaats op 16 augustus op de Hippiade. Dit is een open kampioenschap waar alle hobbyhorsers tot en met 15 jaar aan deel kunnen nemen. Je kunt je hier inschrijven.

KNHS Manegecompetitie Hobby Horsing

In het najaar start de KNHS een nieuwe manegecompetitie Hobby Horse. Kinderen en jongeren tot en met 15 jaar kunnen zich via een bij de KNHS aangesloten ruitersportcentrum selecteren voor de finale op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Op korte termijn zullen de bij de KNHS aangesloten ruitersportcentra hierover geïnformeerd worden.

Bron: KNHS