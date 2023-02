KNHS lanceert nieuwe dressuurproevenapp

In 2016 werd de eerste KNHS dressuurproevenapp gelanceerd. Deze werd enthousiast ontvangen en door een groot aantal ruiters gebruikt. Bij de lancering van de nieuwe dressuurproeven in 2021 bleek dat de app niet voldoende was meegegroeid met het gebruik, de techniek was verouderd en het opknappen van de nieuwe app was zo’n grote uitdaging dat ervoor is gekozen om een nieuwe app te ontwikkelen met meer ruimte voor doorontwikkeling. De nieuwe KNHS dressuurproevenapp kan vanaf vandaag gebruikt worden.

Op basis van interviews (medio 2022) met appgebruikers en niet appgebruikers én verschillende feedbackkanalen is het plan voor de nieuwe dressuurproeven uitgeschreven. Er was duidelijk vraag naar meer functionaliteit die ondersteunt bij de voorbereiding voor dressuurproeven. Met de nieuwe app is daarin de eerste stap gezet. Belangrijk om te weten is dat het de bedoeling is dat deze app geüpdatet blijft worden en dat er gaandeweg steeds meer functionaliteiten aan toegevoegd worden.

30 dagen gratis

Vanaf 22 februari is de app 30 dagen gratis te gebruiken. Hierna kun je kiezen of je een maandabonnement afsluit. Het maandabonnement kun je eenvoudig aan- en uitzetten.

Toekomst

“De app wordt doorontwikkeld op basis van jullie wensen. Heb je een goed idee voor een functionaliteit waarvan je denkt dat ook andere ruiters ermee geholpen worden, laat dat dan zeker even weten. Dit kan via de reviews in de appstores, maar ook via een e-mail naar [email protected]”, aldus de KNHS.

Functionaliteiten op de planning

Een voorbeeld van een aantal functionaliteiten die op de planning staan:

Proeven voorzien van audio waarin de proef voorgelezen wordt (zodat je dit niet eerst zelf hoeft te doen)

Een ‘overhoor’ functie om je proef uit je hoofd te leren

Toevoegen van Bixie proeven

Meer achtergrondinformatie over de app

Klik hier voor de Google Play app

Klik hier voor de App store

Bron: KNHS