KNHS lanceert samenwerking met toptrainers

De KNHS heeft samen met een aantal toptrainers het Masterclass-platform Horseriding Academy opgezet. Op dit platform geven diverse Nederlandse toptrainers een eigentijdse, hoogwaardige en unieke online Masterclass.

Bondscoach Alex van Silfhout presenteert als eerste een online Masterclass. “In mijn Masterclass geef ik tips hoe je als ruiter of amazone nog beter wordt. Kijk goed naar jezelf en stop met kijken naar anderen. Er zijn verschillende manieren om ergens te komen. Wees niet bang om fouten te maken, daar leer je heel veel van. Ook ik heb fouten gemaakt, maar die hebben me wel gebracht tot waar ik nu ben.”

Ehrens, Schreuder en Schellekens-Bartels

Een paar weken later volgt de Masterclass van Rob Ehrens en daarna van Olympische amazone en bondscoach pony’s en Children, Imke Schellekens-Bartels, en Marion Schreuder. Schreuder is de hoofddocent van KNHS Academy. “Paardrijden en paarden trainen is als geen andere sport vooral vakmanschap.”

Kennis nodig

Ze vervolgt: “Wil je dit goed en verantwoord doen, dan heb je kennis nodig zodat je op een juiste manier steeds meer ervaren en bedreven wordt. Met de online Masterclasses die op dit platform worden aangeboden, delen we hoogwaardige en essentiële kennis en inspiratie van toptrainers die ruiters kunnen gebruiken om zichzelf verder te ontwikkelen, want als ruiter ben je nooit uitgeleerd”, vertelt Schreuder.

Voor groot publiek

“In 2019 hebben we met een aantal toptrainers gesproken over de ontwikkeling van een Masterclass-platform. Uit onderzoek blijkt dat onze leden veel behoefte hebben aan goede kennis en educatie op het gebied van rijtechniek en paardenwelzijn. Om de kennis van toptrainers voor een groot publiek toegankelijk te maken, is er eind vorig jaar gestart met het opnemen van de Masterclasses. Leren van de grootmeesters uit de paardensport, dat is het doel van Horseriding Academy”, vertelt Maarten va der Heijden.

Van Silfhout

Alex van Silfhout vertelt in zijn twee uur durende Masterclass openhartig over zijn visie op paardrijden en paardenwelzijn, zijn trainingsmethoden en over zijn rol als bondscoach. In tien lessen neemt hij een kijkje in het dagelijks leven op Stal van Silfhout. Zijn zoon Diederik en de amazones Anne Meulendijks en Febe van Zwambagt rijden verschillende paarden en aan de hand daarvan wordt de opleiding van een dressuurpaard, de oefeningen, maar ook de valkuilen uitgelegd.

Unieke kijk

Daarbij laat Van Silfhout verschillende type paarden zien, zodat ruiters leren welke hulpen voor welk type paard geschikt zijn. Door de filmische insteek van de Masterclass is er een unieke kijk in het leven van de Nederlandse bondscoach ontstaan.

Bron: Persbericht KNHS