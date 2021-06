KNHS Ledenraad: Cees Roozemond herkozen als voorzitter

Donderdag 10 juni kwam de KNHS Ledenraad sinds de coronacrisis voor het eerst fysiek bijeen in een bijzondere setting in de Amaliahal op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. De bijeenkomst van de Ledenraad was daarnaast ook voor iedereen online via een livestream te volgen. Zowel voor voorzitter Cees Roozemond als bestuurslid Aukje Kroondijk zat hun eerste periode van drie jaar als KNHS Bestuurslid er op. Beide hadden aangegeven beschikbaar te zijn voor een volgende periode en werden unaniem herkozen.

Daarnaast werd de heer De Niet verkozen in de financiële commissie en neemt de heer Haagen plaats in het tuchtcollege.

Concept notulen Ledenraad en Jaarverslag goedgekeurd

De concept notulen van de afgelopen Ledenraad van 28 januari werd vlot goedgekeurd. Ook het Jaarverslag 2020 kon later in de vergadering op unanieme goedkeuring van de vergadering rekenen.

Mogelijkheden voor sport

Directeur Theo Fledderus was in zijn voortgangsrapportage positief gestemd over de mogelijkheden die er weer zijn voor de sport met onder meer de meetmomenten. Hij sprak ook de hoop en verwachting uit dat vanaf 30 juni de wedstrijdsport weer opgestart kan worden.

Toezichthouders op voorterrein

Manager wedstrijdsport Gerard Arkema signaleerde in zijn voortgangsrapportage de praktische problemen die worden ondervonden bij de invoering van de toezichthouders voorterrein bij dressuurwedstrijden. Dit onderwerp is ook opnieuw besproken in het dressuurforum en pasklare oplossingen zijn er nog niet, maar het zal absoluut de aandacht krijgen in de evaluatie aan het einde van het jaar. De functie van toezichthouder is in het leven geroepen om dierenwelzijn en eerlijke sport nog beter te bewaken.

Flex-wedstrijden

Arkema gaf ook een korte toelichting op de pilot van de flex-wedstrijden bij het springen. Kern van de Flexwedstrijden is dat een ruiter zelf bepaalt in welke klasse wordt gestart en dat er wel een klassement wordt opgemaakt maar dat de wedstrijden niet voor winstpunten tellen.

Jaarrekening

Financieel directeur Theo van der Meulen gaf een toelichting op de financiën van de KNHS. Daarbij gaf hij aan dat de KNHS recht had op een bedrag van 1,5 miljoen euro aan NOW steun als gevolg van de coronacrisis, maar ook dat de KNHS in 2020 een verlies heeft geleden van 1,1 miljoen euro. Er is dan ook binnen de KNHS hard ingegrepen in het beheersen van de kosten en Van der Meulen gaf aan dat de echte gevolgen pas later goed in te schatten zijn als de coronacrisis achter de rug is. De aannames die zijn gemaakt bij het vaststellen van de begroting van 2021 komen ook geheel niet overeen met de realiteit, maar de ontwikkelingen zijn dusdanig positief dat we hoopvol kunnen zijn over het herstel dit jaar. Ook vanuit de financiële commissie werd nogmaals benadrukt dat het een wel heel bijzondere periode is maar dat de vooruitzichten positief zijn. Na de nodige toelichting werd de jaarrekening van 2020 unaniem geaccordeerd.

Welzijn

KNHS Bestuurslid Aukje Kroondijk gaf een korte toelichting op de nieuwe modelstatuten en benadrukte hierbij de prominente plaats die het borgen van paardenwelzijn hierin heeft. De modelstatuten voor zowel regio’s als verenigingen werden beide vastgesteld.

Bron: Horses.nl/KNHS