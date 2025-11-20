KNHS Ledenraad stelt koers voor 2026 vast

Op de 94ste vergadering van de KNHS Ledenraad, gehouden op donderdag 13 november 2025 in Ermelo, zijn belangrijke besluiten genomen over de hippische sport in 2026 in Nederland. De vergadering stond in het teken van begroting, jaarplan, bestuurlijke ontwikkelingen en actuele thema’s binnen de KNHS.

KNHS Door

Voorzitter Jan Sonneveld opende de vergadering met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen, waaronder diverse leden die online als toehoorder deelnamen. Speciaal welkom was er voor Perry Boogaard, voorzitter van de Financiële Commissie, en voor Daphne Middeljans-Tap, de nieuwe forumvoorzitter Eventing. Daphne volgt Justus Valk op, die inmiddels als Manager Sport bij de KNHS werkt.

Recreatie en buitenrijden

KNHS-bestuurslid Jan Markink gaf een mondelinge toelichting op het budget voor recreatie en buitenrijden. Hij lichtte toe welke projecten en investeringen gepland zijn voor het komend jaar, met als doel het recreatief buitenrijden verder te stimuleren en de faciliteiten te verbeteren. Hierbij wordt voorgesteld om een gedeelte van de financiële afdracht aan de KNHS-regio’s te besteden aan deze projecten.

Notulen en jaarplan

De notulen van de vorige vergadering werden unaniem vastgesteld. Het jaarplan 2026, dat een verdere uitwerking vormt van het Strategisch Plan 2030, werd door KNHS-directeur a.i. Cees Roozemond toegelicht. Na bespreking, onder andere over welzijn en innovatie in de sport, werd het jaarplan unaniem goedgekeurd. De definitieve versie zal binnenkort op knhs.nl verschijnen.

Begroting 2026

De begroting voor 2026, met daarin de tarieven en het systeem voor afdrachten, werd kort toegelicht door Jan Markink en uitgebreider gepresenteerd door financieel directeur Theo van der Meulen.

De samenwerking met de FNRS is beëindigd, en dat heeft gevolgen voor de begroting. Ook zien we dat het aantal dressuurstarts langzaam afneemt. De organisatie heeft al stevige bezuinigingen doorgevoerd, maar er blijven zorgen bestaan: er zijn minder leden, er worden minder wedstrijden gereden, de paardensport wordt duurder en daardoor minder toegankelijk, er zijn minder mogelijkheden voor subsidies en het politieke klimaat is onzeker. Daarnaast moet er flink geïnvesteerd worden in de ICT-transitie. De eerste stappen daarvan worden in 2026 gezet.

Tarieven worden geïndexeerd

Desalniettemin werd een sluitende begroting voorgelegd aan de ledenraad. De tarieven worden licht geïndexeerd met 4%, er wordt gekeken naar nieuwe inkomstenbronnen en verdere bezuinigingen worden doorgevoerd. De begroting, tarievenlijsten en afdrachtenmodel werden na stemming unaniem goedgekeurd.

Bron: KNHS