KNHS-ledenraad steunt afschaffing hulpmiddelen tuigpaardensport

De veranderde reglementen in de tuigpaardensport blijven onderwerp van gesprek. Op de ledenraadsvergadering van de KNHS werd er ook stilgestaan bij de veelbesproken afschaffing van de opzetteugel en de oordoppen. De afschaffing was een bestuursbesluit en het bestuur vroeg de ledenraad om formele steun. Die steun werd verleend, met de voorwaarde dat de route er naar toe zorgvuldig bewandeld wordt.

De ledenraad meent dat het welzijn van de paarden altijd voorop staat en mogelijke misstanden in één discipline overschaduwen de totale paardensport.

Patstelling

KNHS-bestuurslid Aukje Kroondijk gaf op de vergadering een presentatie over de ontstane onrust binnen de aangespannen sport naar aanleiding van het afschaffen van enkele hulpmiddelen binnen deze tak van paardensport. De KNHS en de Vereniging van Tuigpaardrijders Nederland (VTN) zijn op dit moment in een patstelling beland omdat de VTN het niet eens is met de reglementswijzigingen.

Formele steun met voorwaarde

Kroondijk vroeg de Ledenraad het genomen bestuursbesluit over de afschaffing van de oordoppen, voor het fixeren van de oren van tuigpaarden, per 1 april 2019 en de opzetteugel per 1 april 2021 formeel te steunen. De Ledenraad steunt formeel het genomen bestuursbesluit met de voorwaarde dat de route er naar toe zorgvuldig bewandeld wordt met oog voor het belang van de rijders en de concoursen.

Geluidsdempende oornetjes wel toegestaan

In de ledenraadsvergadering werd ook nog eens benadrukt dat oornetjes met geluiddempende stof wel toegestaan zijn. Ook in de aangespannen sport.

Bron: KNHS/Horses.nl