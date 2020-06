KNHS ledenraad wil nog meer betrokken worden bij grote besluiten

Donderdagavond 11 juni was de 77e Ledenraadsvergadering van de KNHS. De omgang van de KNHS met de coronacrisis, het in april gelanceerde paardrijden.nl (thuis rijden voor wintspunten) en de meetmomenten. De ledenraad gaf aan in deze uitzonderlijke tijd graag nog meer te willen helpen bij het nemen van grote besluiten die mogelijkerwijs vanwege de coronacrisis genomen moeten worden.

Door de coronarestricties kon slechts dertig man in de Foyer deelnemen aan de vergadering. Er was nog een tweede ruimte voor extra toehoorders. Degenen die niet naar Ermelo konden komen, konden via Teams thuis online de vergadering bijwonen. De belangrijkste punten die besproken werden waren; de ontwikkelingen binnen coronatijd en de producten die de KNHS heeft ontwikkeld om paardrijden te blijven stimuleren, het jaarverslag en de jaarrekening 2019, het Algemeen reglement en er is gesproken over hoe de ledenraad nog beter betrokken kan zijn en kan adviseren. Als afsluiter nam Maarten van der Heijden, Technisch directeur het woord voor de laatste keer tijdens een Ledenraadsvergadering.

KNHS in coronatijd

Algemeen directeur Theo Fledderus gaf de Ledenraad een update wat de KNHS heeft gedaan tijdens coronatijd. De KNHS heeft het online platformen ontwikkeld zoals paardrijden.nl waar ruiters thuis opgenomen proeven kunnen insturen ter beoordeling en trainingsvragen kunnen stellen aan de bondscoaches.

Kritische vragen over paardrijden.nl

De Ledenraad stelde kritische vragen over het toezicht op losrijden, of het inzichtelijk is waar de winstpunten zijn behaald, online of op het wedstrijdterrein en of er nagedacht is over de concurrentie voor wedstrijdorganisaties in de toekomst. Terechte vragen die allemaal meegenomen worden in de evaluatie en in de beslissingsfase of dan wel hoe paardrijden.nl verdergaat na coronatijd.

Harde strijd om wedstrijden weer op gang te brengen

Er werd ook stil gestaan bij de beoordelings- en meetmomenten en het gewijzigde besluit over het online betalen via Mijn KNHS. Mede op advies van de Ledenraad is dit besluit aangepast. Theo Fledderus gaf nogmaals aan dat de KNHS een harde strijd voert om het verbod op wedstrijden te verbreken.

Nog meer helpen

In de coronatijd heeft de KNHS de Ledenraad door middel van een schriftelijke update wekelijks op de hoogte gehouden van de beslissingen, de ontwikkelingen tijdens coronatijd en de communicatie daarover. Dat werd gewaardeerd. De Ledenraad gaf aan in deze uitzonderlijke tijd graag nog meer te willen helpen bij het nemen van grote besluiten die mogelijkerwijs vanwege de coronacrisis genomen moeten worden.

Communicatie

Ook werd er stil gestaan bij de communicatie naar alle doelgroepen die de KNHS rijk is. De communicatie naar hen is de afgelopen periode geïntensifieerd.

Bron: KNHS