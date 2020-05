KNHS lobbyt voor wedstrijden vanaf 1 juni, geen compensatie startpassen

Naar aanleiding van de kritiek die is gekomen op het voorgaande column 'Een beroep op je solidariteit' geeft Theo Fledderus uitleg over de stand van zaken bij de KNHS. 'Natuurlijk zijn we blij met de versoepelingen, die het rijden en trainen van onze paarden weer mogelijk maken, maar het besluit om de wedstrijdsport pas vanaf 1 september weer op te pakken is voor ons duidelijk een teleurstelling. Dit raakt direct onze leden, met misschien wel de (semi-)professionele ruiters en menners voorop. Hun hartenkreten, zoals die van springruiter Wesley Mulder, komen zeker aan', schrijft Fledderus

In het column meldt de KNHS vervolgens dat zij samen met de andere sportbonden via NOC*NSF voortdurend in gesprek zijn met de overheid over hoe en in welke stappen de sport weer meer ruimte kan krijgen. De KNHS werkt daarbij nauw samen met de FNRS en via de Sectorraad Paarden hebben ze een ingang bij het ministerie van LNV. Met de FNRS ontwikkelen ze voorstellen en protocollen hoe je daadwerkelijk met voldoende tussenruimte kunt sporten.





Wedstrijden vanaf 1 juni



De KNHS vindt ook dat er wedstrijdvormen mogelijk moeten zijn: lokaal, zonder publiek, met voldoende ruimte, een goede routing en tijdsplanning. Ze hebben momenteel goede hoop dat daar over niet al te lange tijd daadwerkelijk ruimte voor komt. Ze zijn aan het onderzoeken of het vanaf 1 juni weer mogelijk kan zijn om op bepaalde locaties kleinschalig parcoursen en proeven te rijden, wel voor winstpunten, en dus met KNHS-juryleden en KNHS-parcoursbouwers, maar zonder prijzen en rankings. Daarmee geen officiële wedstrijden, maar wel alles binnen de geldende richtlijnen van de overheid.





Geen compensatie startpassen

De KNHS denkt dat op dit moment korting aanbieden op de startpassen een onverstandig besluit kan zijn voor de langere termijn. Ze weten al zeker dat ze als KNHS hele forse tekorten moeten gaan opvangen en daardoor stevige keuzes moeten gaan maken. Daar komt bij dat ze niet weten hoe lang en hoe diep deze crisis uiteindelijk zal toeslaan. De KNHS laat het volgende weten: “Bij het maken van die stevige keuzes is het hun doel de paardensport zo goed mogelijk in al zijn facetten overeind te houden en daarbij ook nog de ledencontributies, met name de prijs van de startpas, niet te verhogen. Nu eenmalig een korting geven, betekent dat ze vele tonnen extra moeten opvangen (ter illustratie: de startpassen drie maanden verlengen kost bijna 1,5 miljoen euro).”



KNHS Corona Noodloket

Wel heeft de KNHS het corona noodloket in het leven geroepen. Via dit noodloket bieden zij financiële mogelijkheden aan die in de normale situatie niet zouden bestaan. Zowel verenigingen, maneges en KNHS-leden kunnen daar een beroep op doen. Daarnaast zijn ze bezig met het optuigen van een noodfonds voor de achterban. Van iedere deelname aan de online proeven via paardrijden.nl wordt €2,50 gereserveerd voor dit fonds.

Bron: Horses.nl/KNHS