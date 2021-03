KNHS loterij levert 94.000 euro op

Paardensporters en –liefhebbers konden gedurende enkele weken in de KNHS Loterij voor Verenigingen en Ruitersportcentra loten kopen om hun vereniging of ruitersportcentrum een steuntje in de rug te geven en zelf kans te maken op mooie prijzen. Dat bleek een groot succes: er zijn bijna 47.000 lootjes verkocht en daarmee is nagenoeg 94.000 euro opgehaald.