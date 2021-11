KNHS na verlies van miljoen in 2020 weer in de plus

In 2020 leed de KNHS een verlies van 1,1 miljoen euro, naar eigen zeggen 'als gevolg van de coronapandemie'. "Dankzij overheidssteun en vergaande bezuinigingen, is 2021 een veel beter jaar geworden", kon financieel directeur Theo van der Meulen op de ledenraadsvergadering van afgelopen donderdag melden. Van der Meulen kon zelfs een duidelijke plus presenteren.

Voorafgaand aan de Ledenraad gaf Van der Meulen al een toelichting: “Dat we er nu zo positief voorstaan komt door meerdere factoren, maar de enorme solidariteit van onze leden is een zeer belangrijke reden. We zijn daar enorm dankbaar voor.”

Lastig in te schatten

“Doordat er nu in deze coronaperiode nog zoveel dingen door elkaar lopen, is het heel moeilijk inschatten waar we in de toekomst financieel exact eindigen. De coronapandemie is helaas nog niet teneinde, de besmettingscijfers lopen op en sinds afgelopen zaterdag gelden er weer strengere maatregelen vanuit de overheid.”

KNHS is kleiner geworden

Verder meldt Van der Meulen: “Sinds de start van de coronacrisis zijn we als bond kleiner geworden. Daarnaast houdt de overheidssteun nu op en gaan we aan de andere kant een onzeker indoorseizoen tegemoet. De combinatie van al deze factoren maakt het een ingewikkelde financiële puzzel. Maar duidelijk is dat we dit jaar met een mooie plus af kunnen sluiten. Alle middelen die we daarvoor hebben, zullen volledig worden ingezet ten goede van de wedstrijdsporters.”

Als voorbeeld daarvan noemt hij het flexibiliseren (en goedkoper maken) van de wedstrijdsport. Te beginnen bij de springsport. Lees daarover meer in dit bericht:

Bron: KNHS