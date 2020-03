KNHS neemt advies NOC*NSF over: Geen wedstrijden in Brabant dit weekend

"Vandaag heeft ons het bericht bereikt dat vanuit NOC*NSF geadviseerd wordt om alle (sport)evenementen in Noord-Brabant komend weekend af te gelasten uit angst voor verdere verspreiding van het coronavirus. De KNHS neemt dit advies over", aldus de KNHS. De bond heeft alle wedstrijdorganisaties in Noord-Brabant die dit weekend een wedstrijd gepland hebben hierover geïnformeerd.

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten. Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF: “Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Dit is een belangrijke doelstelling die NOC*NSF van harte ondersteunt.”

Geen wedstrijdafdracht

De KNHS heeft alle wedstrijdorganisaties in Noord-Brabant die dit weekend een wedstrijd gepland hebben hierover geïnformeerd. “Wij verzoeken wedstrijdorganisaties met klem het advies van NOC*NSF op te volgen en geplande evenementen voor komend weekend af te gelasten. Uiteraard wordt er geen wedstrijdafdracht in rekening gebracht voor de geannuleerde wedstrijden.”

Bron: Persbericht KNHS