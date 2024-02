KNHS neemt wijziging vaccinatietermijn over van FEI per 1 april 2024

De FEI heeft per 1 januari 2024 haar beleid met betrekking tot de basisvaccinatie aangepast. De uiterste termijn waarbinnen de tweede vaccinatie van de Influeza bassisvaccinatie plaats moet vinden, is teruggebracht naar 60 dagen in plaats van 92 dagen. Na consultatie van onze veterinaire adviseur prof. dr. M.M. Sloet is besloten het influenzavaccinatiebeleid vanuit de KNHS hier zo goed mogelijk op aan te laten sluiten en eenzelfde termijn te hanteren.