KNHS niet blij met boetes voor rijden op de weg

Komende zomer worden ruiters in de Zeeuwse gemeente Veere bekeurd als ze op fiets- of voetpaden rijden. De maatregel moet leiden tot minder poepoverlast. De KNHS betreurt de maatregel en wil in overleg met de gemeente Veere maar zegt tegelijkertijd: "Ruiters, ruim de mest netjes op."

De afdeling Zeeland van de KNHS begrijpt de ergernissen over paardenmest. “We hebben in Zeeland 3.500 leden en proberen iedereen zover te krijgen om de poep op te ruimen. Maar helaas, ik zie het ook nog regelmatig liggen. Niet iedereen is lid van onze bond, dus we kunnen niet iedereen bereiken”, zegt voorzitter Petra Broeksema.

55 euro plus kosten

Het rijden op fiets- of voetpaden gaat 55 euro kosten, plus administratiekosten.

Meer ruiterpaden

De KNHS hoopt dat de gemeente Veere geen bekeuringen gaat uitschrijven. “We willen met de gemeente in overleg om te kijken of we tot een andere oplossing kunnen komen. Misschien zijn er nog andere opties”, zegt Broeksema. Ze denkt bijvoorbeeld aan emmers neerzetten of meer ruiterpaden aanleggen.

