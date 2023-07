KNHS nog steeds op zoek naar nieuwe voorzitter Springforum

Eind maart moest de KNHS op zoek naar een nieuwe voorzitter voor het springforum. Roy van den Hoogen is binnenkort negen jaar actief in het KNHS Springforum, en daarmee zit de maximale termijn van de huidige voorzitter er op. Helaas is er geen overeenstemming bereikt over de nieuwe voorzitter van het springforum en daarom is de KNHS opnieuw op zoek naar een nieuwe forumvoorzitter voor de discipline springen.

Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. Daar wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels uitgedacht. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Het Springforum wordt vanuit de KNHS werkorganisatie ondersteund door disciplinespecialist Antoinet Berkhoff-Garrits.

De leden van het Springforum zijn afkomstig uit de verschillende regio’s van de KNHS en een afgevaardigde van de FNRS. De forumleden bekleden verschillende functies binnen de springsport. Roy van den Hoogen is sinds de introductie van de disciplinefora in 2014 betrokken bij het springforum. Na het afscheid van Joffra Schaap-Greve als voorzitter, nam Roy van den Hoogen deze rol met veel passie en kunde over. Omdat er nog geen overeenstemming is gevonden is de KNHS noodgedwongen nog steeds opzoek naar een nieuwe voorzitter.

Bron: KNHS