KNHS-officials hebben jaar langer om te voldoen aan licentie-eisen

Op de KNHS ledenraad van12 november 2020 is het voorstel om het huidige licentiereglement voor officials met een jaar te verlengen goedgekeurd. Vanwege de situatie rondom het coronavirus is het licentiereglement nu 3 in plaats van 2 jaar geldig. Officials hebben hierdoor een jaar langer de tijd (tot 31-12-2022) om te voldoen aan de gestelde eisen voor wat betreft hun inzet en het volgen van bijscholingen.

Het licentiereglement voor officials is opgesteld met als doel kennis en kwaliteit van de official te waarborgen. Hiermee wordt niet alleen de sport leuker, maar wordt ook het paardenwelzijn gegarandeerd. De licentie is voor officials verplicht. Dit heeft als doel om er voor te zorgen dat iedereen zijn deskundigheid op peil houdt.

Klik hier voor meer informatie over het licentiereglement

Bron: KNHS