KNHS onderzoekt opties voor Nationaal Hippisch Centrum

De KNHS onderzoekt mogelijkheden om de balans te verbeteren tussen de baten en de lasten van het Nationaal Hippisch Centrum (NHC). Dit gebeurt onder andere naar aanleiding van het advies van de Financiële Commissie van de Ledenraad.

“De KNHS is financieel gezond en het NHC is een belangrijk bezit van de KNHS. Door de coronacrisis drukken de kosten van het NHC echter zwaarder dan voorheen op de KNHS. Los daarvan wil de KNHS in de toekomst een wendbare organisatie voor haar leden zijn”, aldus de KNHS.

Alle opties open

Dat geeft de doorslag om nu de mogelijkheden nader te onderzoeken. “In dit onderzoek staan alle opties open”, benadrukt Financieel directeur Theo van der Meulen.

Vele manieren

Het NHC wordt geroemd als de mooiste en meest centraal gelegen hippische sportaccommodatie van Nederland. De balans kan versterkt worden op vele manieren. Bijvoorbeeld door meer vaste ‘bewoners’ op het centrum te huisvesten, door een deel te verhuren of door een deel van het centrum te verkopen. De mogelijkheden worden vanaf heden onderzocht. Partijen die serieuze interesse hebben om mogelijke opties te verkennen kunnen terecht bij Jasper Vijfhuizen van Craeft Advies: [email protected]

Bron: KNHS