KNHS onderzoekt publieke opinie paardrijden

In een column van KNHS-directeur Theo Fledderus wordt duidelijk dat de KNHS met het 'Trendpanel Paard', een informeel ingestoken denktank die een relevante weerspiegeling van de hippische sector vormt, de publieke opinie van paardensport onderzoekt. "Het welzijn van het paard vinden we belangrijk. Zeker bij de KNHS, waar paardenwelzijn een van de speerpunten in het beleid is. Tegelijkertijd leven er binnen onze sector momenteel vragen en zorgen omtrent dit onderwerp. Er komen in de samenleving immers steeds meer vragen over het omgaan met dieren. Het zal toch niet zo worden dat we onze paardensport straks niet meer kunnen beoefenen?", opent Fledderus zijn column.

Het Trendpanel Paard signaleert trends en ontwikkelingen binnen onze sector en vormt tevens een klankbord voor HAS Hogeschool bij de totstandkoming van de jaarlijkse Hippische Monitor. Organisaties als KNHS, FNRS en KWPN zijn daarin vertegenwoordigd, alsook bedrijven.

Groot publieksonderzoek

De beeldvorming van de paardensport werd deze week weer superactueel omdat in Duitsland op de zender WDR een documentaire werd uitgezonden die de paardensport niet bepaald in een goed daglicht zette. De KNHS is ook met beeldvorming bezig: “Hoe zit het met de beeldvorming over paardrijden en paardenwelzijn? Wat weten mensen eigenlijk en hoe groot is de groep die zich zorgen maakt? Om daar achter te komen hebben we besloten een groot publieksonderzoek te laten uitvoeren om zo een en ander boven water te krijgen”, aldus Fledderus.

Vergelijking jagersvereniging

Daarna trekt Fledderus een vergelijking met de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, die ook een dergelijk onderzoek liet uitvoeren. “De vergelijking tussen jagen en paardrijden gaat natuurlijk niet één op één op, maar ook hier spelen emoties rondom dieren een rol. Deze vereniging lag onder vuur, onder meer in de social media. ‘Wat zijn jullie toch aan het doen? Alleen maar voor de lol dieren doodschieten? Dat is zielig!’, kregen ze voor de voeten geworpen. Terwijl de vereniging andere verhalen te vertellen had.”

Grote grijze groep

“Om dat andere geluid voor de bühne te kunnen brengen, is eerst een groot onderzoek gedaan onder de bevolking over het beeld dat leefde over de jacht en jagers.. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat een kleine groep zelf fanatiek jager is en het leuk en belangrijk vindt. Hiertegenover stond een net zo kleine groep die uitgesproken tegen de jacht is en dit slecht en wreed vindt. Ertussenin zat een hele grote, grijze groep die er eigenlijk nooit zo bij stil had gestaan en geen uitgesproken mening had over jagen, maar die wel makkelijk te beïnvloeden was. Als zij verhalen te horen krijgen over hoe wreed de jacht is, zijn ze genegen daarin mee te gaan. Maar als ze ook het andere geluid horen, kijken ze er weer anders en genuanceerder tegenaan.”

‘Raar dat mensen op een paard zitten’

“De verhoudingen zullen anders liggen bij de paardensport, maar ik verwacht wel iets vergelijkbaars. We hebben een groep fanatieke liefhebbers en daar tegenover een hele kleine groep die zegt dat je niet eens op een paard moet gaan zitten. Vervolgens verwacht ik ook die grote tussengroep van mensen die er niet direct bij stilstaat. Bij een negatief geluid en slechte voorbeelden in pers of social media zullen ze zich dingen gaan afvragen. ‘Ja, wat raar eigenlijk dat mensen op een paard zitten. Dan gaan ze er ook nog mee springen, en dat ook nog in de hitte. Wat willen ruiters eigenlijk? Zijn ze inderdaad alleen maar bezig met prijzen halen?’”, haakt Fledderus in op hetgeen dat te zien was in de WDR-documentaire.

Ander verhaal

Fledderus wil een ander verhaal laten horen. “Hoe mooi de omgang met paarden is, iets dat ruiters dagelijks aan den lijve ervaren. Wat paarden ons kunnen geven, maar ook wat wij paarden te bieden hebben door met ze bezig te zijn. Zodat mensen zien dat wat we doen juist helemaal niet erg is voor het paard.”

Uitkomsten onderzoek op Horse Event gepresenteerd

“Maar eerst willen we weten hoe groot de verschillende groepen zijn. Wat zijn hun grootste problemen en wat zouden ze graag willen? Het onderzoek loopt nu volop en de resultaten zullen worden gepresenteerd tijdens het Hippisch Ondernemerscongres op 13 september tijdens Horse Event”, sluit Fledderus de column af.

Lees de gehele column hier

Bron: KNHS