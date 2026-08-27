KNHS ontslaat bondscoach Wout-Jan van der Schans: ‘Niet gewenste resultaat’

De KNHS heeft besloten het contract met bondscoach Wout-Jan van der Schans dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Van der Schans was sinds begin 2025 werkzaam als bondscoach en heeft in die periode met zijn grote ervaring als topsporter, trainer en coach een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Nederlandse springsport en de nationale equipe, maar de gewenste resultaten bleven uit.

KNHS Door

Wout-Jan van der Schans trad begin 2025 aan als bondscoach van de TeamNL springruiters. Een periode waarin een aantal toppaarden niet langer beschikbaar was voor TeamNL en er van onder af aan opgebouwd moest gaan worden. Van der Schans bracht hiervoor zijn jarenlange kennis en ervaring op het hoogste internationale niveau mee. Zijn periode als bondscoach kenmerkte zich dan ook door het bieden van kansen aan jonge, talentvolle springruiters en het investeren in de toekomst van de Nederlandse springsport. Daar heeft hij zich de afgelopen twee jaar met veel enthousiasme en overtuiging voor ingezet.

Verschillende aansprekende resultaten

Tijdens zijn bondscoachschap behaalde TeamNL verschillende aansprekende resultaten. Zo won het team onder zijn leiding de landenwedstrijden in Dublin (2025) en het CHIO Rotterdam (2025). Hoewel de resultaten op het EK in A Coruña, de Longines League of Nations en het WK in Aken achterbleven bij de verwachtingen, heeft de KNHS grote waardering voor de manier waarop Van der Schans heeft gewerkt aan de ontwikkeling van ruiters en paarden met het oog op de toekomst.

Belangrijke stap voor de toekomst

Van der Schans: “Ik heb de afgelopen twee jaar met veel plezier invulling gegeven aan het bondscoachschap van de TeamNL springruiters. Vooral het begeleiden en kansen bieden aan jonge, talentvolle ruiters zie ik als een belangrijke stap voor de toekomst van de Nederlandse springsport. Ik kijk met trots terug op de samenwerking met ruiters, eigenaren, grooms, collega’s en alle betrokkenen binnen de KNHS.”

Niet gebracht waarop gehoopt

De KNHS is Wout-Jan erkentelijk voor zijn inzet, betrokkenheid en passie voor de sport. “Wij danken Wout-Jan voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen twee jaar. Hij heeft zich ingezet voor TeamNL en heeft een mooie bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie springruiters. Daar plukt de Nederlandse springsport ook in de toekomst de vruchten van. Hoewel de resultaten op de laatste kampioenschappen niet hebben gebracht waar we gezamenlijk op hoopten, doet dat niets af aan zijn vakmanschap en bijdrage aan de sport. Wij wensen Wout-Jan veel succes met zijn verdere carrière en zijn sportstal,” aldus Laurens van Lieren, manager topsport bij de KNHS.

Opvolging

Meer informatie over de opvolging van de bondscoach wordt op een later moment bekendgemaakt.

Bron: KNHS