KNHS ontslaat bondscoach Wout-Jan van der Schans: ‘Niet gewenste resultaat’

De KNHS heeft besloten het contract met bondscoach Wout-Jan van der Schans dat eind dit jaar afloopt, stop te zetten. Van der Schans was sinds begin 2025 werkzaam als bondscoach en heeft in die periode met zijn grote ervaring als topsporter, trainer en coach een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Nederlandse springsport en de nationale equipe, maar de gewenste resultaten bleven uit.
Wout-Jan van der Schans trad begin 2025 aan als bondscoach van de TeamNL springruiters. Een periode waarin een aantal toppaarden niet langer beschikbaar was voor TeamNL en er van onder af aan opgebouwd moest gaan worden. Van der Schans bracht hiervoor zijn jarenlange kennis en ervaring op het hoogste internationale niveau mee. Zijn periode als bondscoach kenmerkte zich dan ook door het bieden van kansen aan jonge, talentvolle springruiters en het investeren in de toekomst van de Nederlandse springsport. Daar heeft hij zich de afgelopen twee jaar met veel enthousiasme en overtuiging voor ingezet.
Verschillende aansprekende resultaten
Tijdens zijn bondscoachschap behaalde TeamNL verschillende aansprekende resultaten. Zo won het team onder zijn leiding de landenwedstrijden in Dublin (2025) en het CHIO Rotterdam (2025). Hoewel de resultaten op het EK in A Coruña, de Longines League of Nations en het WK in Aken achterbleven bij de verwachtingen, heeft de KNHS grote waardering voor de manier waarop Van der Schans heeft gewerkt aan de ontwikkeling van ruiters en paarden met het oog op de toekomst.
Belangrijke stap voor de toekomst
Van der Schans: “Ik heb de afgelopen twee jaar met veel plezier invulling gegeven aan het bondscoachschap van de TeamNL springruiters. Vooral het begeleiden en kansen bieden aan jonge, talentvolle ruiters zie ik als een belangrijke stap voor de toekomst van de Nederlandse springsport. Ik kijk met trots terug op de samenwerking met ruiters, eigenaren, grooms, collega’s en alle betrokkenen binnen de KNHS.”
Niet gebracht waarop gehoopt
De KNHS is Wout-Jan erkentelijk voor zijn inzet, betrokkenheid en passie voor de sport. “Wij danken Wout-Jan voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen twee jaar. Hij heeft zich ingezet voor TeamNL en heeft een mooie bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie springruiters. Daar plukt de Nederlandse springsport ook in de toekomst de vruchten van. Hoewel de resultaten op de laatste kampioenschappen niet hebben gebracht waar we gezamenlijk op hoopten, doet dat niets af aan zijn vakmanschap en bijdrage aan de sport. Wij wensen Wout-Jan veel succes met zijn verdere carrière en zijn sportstal,” aldus Laurens van Lieren, manager topsport bij de KNHS.
Opvolging
Meer informatie over de opvolging van de bondscoach wordt op een later moment bekendgemaakt.
Bron: KNHS
3 reacties op “KNHS ontslaat bondscoach Wout-Jan van der Schans: ‘Niet gewenste resultaat’”
Begint op dat voetbal circus te lijken:zit ff niet mee hoppa volgende.
Wat een lul verhaal… super gedaan maar toch ontslag
Wout jan is afhankelijk van onze top paarden, die kwaliteit is momenteel minder.
Maar zo ggat de KNHS om met onze mensen.
Wie is er tevreden over het beleid van de KNHS?
Ik spreek regelmatig top ruiters en ex top ruiters, nog nooit positieve geluiden gehoord.
En bie de ammateurs net zo
Peter
Het besluit van de KNHS om het contract van Wout Jan van der Schans niet te verlengen voelt op z’n zachtst gezegd inconsequent. Men vraagt een bondscoach om op te bouwen vanaf de basis, met jonge ruiters en zonder de toppaarden die de afgelopen jaren het fundament vormden van TeamNL. Maar vervolgens beoordeelt men hem alsof hij binnen één jaar een volledig topteam had moeten afleveren.
De KNHS benadrukt zelf dat Van der Schans:
• kansen bood aan jonge talenten,
• een nieuwe generatie heeft ontwikkeld,
• internationale ervaring meebracht,
• en aansprekende resultaten behaalde in Dublin en Rotterdam.
Dat zijn precies de elementen van een meerjarenproject. Toch wordt hij afgerekend op kampioenschapsresultaten in een periode waarin de sport aantoonbaar in een overgangsfase zat. Dat is bestuurlijk gezien een tegenstrijdige boodschap: eerst veren in zijn reet steken, en daarna alsnog een schop onder diezelfde reet geven.
De Nederlandse springsport heeft baat bij visie, continuïteit en realistische verwachtingen. Een bondscoach die investeert in de toekomst verdient de tijd om die toekomst daadwerkelijk te laten ontstaan. Het stopzetten van zijn contract voelt dan ook meer als een reactie op teleurstelling dan als een strategische keuze.
De manier waarop Van der Schans jonge combinaties heeft begeleid, blijft waardevol — ongeacht deze beslissing. De vraag is vooral of de KNHS nu kiest voor een koers die wél aansluit bij de lange termijn, of opnieuw voor een korte termijnoplossing die de sport uiteindelijk weinig brengt.