KNHS organiseert informatieavonden over stop Concours 3.5

De komende periode verandert de manier waarop KNHS-wedstrijden digitaal worden verwerkt. Naar verwachting is het vanaf september 2027 niet meer mogelijk om KNHS-wedstrijden te verwerken via Concours 3.5, het huidige wedstrijdprogramma. Dit betekent dat wedstrijdorganisatoren en sportaanbieders die KNHS-wedstrijden organiseren, gebruik gaan maken van één van de wedstrijdprogramma’s van andere aanbieders waarmee de KNHS gaat samenwerken.

KNHS Door

Om wedstrijdorganisaties en sportaanbieders tijdig te informeren, staan er een aantal informatieavonden gepland. Deze avonden helpen wedstrijdorganisaties en sportaanbieders zich goed te oriënteren.Tijdens deze avonden zijn alle beschikbare aanbieders waarmee de KNHS gaat samenwerken op één locatie aanwezig. Daarmee kun je je op één avond oriënteren op de verschillende wedstrijdprogramma’s waarmee je straks KNHS-wedstrijden kunt organiseren. De aanbieders geven uitleg over hun programma en laten zien hoe onderdelen zoals het aanmaken van een wedstrijd, het indelen van rubrieken, het maken van startlijsten, het verwerken van de wedstrijddag en het aanleveren van uitslagen aan de KNHS werken.

Inloopkarakter

De avond heeft een inloopkarakter. De aanbieders zijn ieder in een eigen ruimte aanwezig. Vanaf

19.00 uur starten zij op vaste momenten met een korte toelichting en demonstratie van hun programma. Deze rondes worden gedurende de avond meerdere keren herhaald. Je kunt dus zelf bepalen wanneer je binnenloopt en bij welk wedstrijdprogramma je aansluit. Je hoeft niet de hele avond aanwezig te zijn, maar kunt ook later op de avond aansluiten bij een ronde of bij het programma dat voor jouw organisatie interessant is. Zo kun je op één avond één of meerdere programma’s bekijken en vergelijken.



Het exacte programma, inclusief de indeling van de rondes en de tijden per wedstrijdprogramma, delen we op een later moment met alle aangemelde deelnemers.



Medewerkers van de KNHS zijn de hele avond aanwezig voor algemene vragen, bijvoorbeeld over de overstap naar de wedstrijdprogramma’s, de nieuwe licentiestructuur waaronder de nieuwe wedstrijdlicentie, en andere praktische zaken rondom het organiseren van wedstrijden.

Vijf informatieavonden in najaar 2026

De informatieavonden vinden plaats op de volgende data en locaties:

Woensdag 23 september 2026: KNHS-kantoor, Ermelo

Woensdag 7 oktober 2026 Posta 7 / De Postwagen, Tolbert

Woensdag 21 oktober 2026 Huis Het Bosch, Lexmond

Woensdag 4 november 2026 Green Valley Estate, Deurne

Woensdag 18 november 2026 Regio Zuidwest

De locatie voor deze bijeenkomst wordt op een later moment bekendgemaakt.

De bijeenkomsten starten om 18.30 uur met inloop. De informatierondes starten vanaf 19.00 uur. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Bron: KNHS