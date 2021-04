KNHS organiseert scoutingsdagen voor jeugdtop

Op 10-11 april en 17-18 april organiseert de KNHS op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo twee scoutingsdagen voor de beste Nederlandse jeugdruiters in de disciplines dressuur en springen. In de aanloop naar de internationale landenwedstrijden en Europese kampioenschappen later dit jaar, is het voor deze groep ruiters belangrijk zich te meten en te laten zien aan de bondscoaches. Omdat wedstrijden op het noodzakelijke niveau ontbreken, is besloten deze dagen te organiseren.