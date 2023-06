KNHS pleit voor maatwerk paardensport bij regelgeving maximumtemperatuur transport

KNHS-directeur Patrice van Asseldelft liet onlangs in De Paardenkrant weten dat de KNHS voortaan ook direct in de bres zou springen voor haar leden in Den Haag (in plaats van dat over te laten aan de Sectorraad Paarden). Dat de daad inmiddels bij het woord is gevoegd, liet de KNHS gisteren weten middels een persbericht. Bij een commissiedebat van de NVWA was de KNHS aanwezig.

Voorheen liep het lobbywerk voor de paardensector vooral via de Sectorraad Paarden. KNHS-directeur Patrice van Assendelft vindt dat de KNHS dat ook zelf kán en móet doen als het gaat om thema’s die de sport aangaan. Hij vindt dat ook niet meer dan logisch: “Het kan toch niet zo zijn dat een partij exclusiviteit claimt op het gebied van lobbywerk. Er zijn zeker overkoepelende thema’s en daarin trekken we absoluut samen op in de SRP en de sectorpartners, maar er zijn ook onderwerpen die heel specifiek de sport aangaan. Het lijkt me heel normaal om als sportbond ook zelf in de bres te springen voor je leden”, zei Van Assendelft daar onlangs over in een interview.

Zo’n thema is de regelgeving omtrent transport en hoge temperaturen. De KNHS zegt daar het volgende over in een persbericht:

Algemeen directeur van de KNHS, Patrice Assendelft, heeft minister Adema eerder om aandacht gevraagd voor de op handen zijnde verlaging van de maximumtemperatuur waarin paarden vervoerd mogen worden. Dit naar aanleiding van recente ontwikkelingen en een motie daarover in de politiek.

Vraagtekens

De KNHS plaatst hier als paardensportbond vraagtekens bij, met name over de reikwijdte, de uitvoerbaarheid en de noodzaak van het aanpassen van de voor de paardensector al geldende regels. De KNHS is er bezorgd over dat de regels voor paarden over een kam worden geschoren met de regels voor varkens, koeien e.d.

Aanwezig

Deze week stond het onderwerp op de agenda van het NVWA debat. De KNHS was aanwezig bij het debat dat in de Thorbeckezaal plaats had. Het debat werd voorgezeten door Dion Graus. Naast minister Piet Adema waren er sprekers vanuit CDA, VVD, PVV, D66, CDA. PvdD, PvdA en SP aanwezig.

Maatwerk

De KNHS heeft in de aanloop naar het debat input geleverd voor het debat. De KNHS pleit voor maatwerk voor de paardensport en heeft aangegeven graag in gesprek te gaan over de te verwachte impact van het hanteren van een temperatuurgrens en de maatwerkoplossing die er is.

Eline Vedder (CDA) heeft de minister gevraagd wat het verlagen van de temperatuur voor transport betekent voor het vervoer van dieren tijdens tropische dagen. De minister heeft vanmiddag toegezegd dat de brief over temperatuurverlaging bij diertransport volgende week naar de Tweede kamer zal worden gestuurd.

Bron: Horses.nl/KNHS