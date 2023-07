KNHS: Positieve feedback op pilot jeugdrubrieken springsport

In de maand juni heeft de KNHS in samenwerking met KNHS verenigingen een viertal districtswedstrijden jeugdspringen georganiseerd verdeeld over het land. Deze wedstrijden zijn verreden in Haaksbergen, Exloo, Nisse en Soest. Volgens de KNHS, die de deelnemers bevraagd heeft, zijn de rubrieken een schot in de roos.

In het verslag van het laatste springforum (28 juni) is de te lezen: ‘Gedurende deze wedstrijden is de deelnemende jeugd bevraagd over hun ervaring met deze nieuwe vorm van wedstrijdrijden met alleen leeftijdsgenoten, het nieuwe parcours op rijstijl met een barrage op tijd en met tips en tops van de jury via de omroeper. Opvallend was hoe positief de ruiters het ervaren om met leeftijdgenoten te kunnen rijden, vooral omdat ze het gezelliger en eerlijker vinden. Samen kunnen wedstrijdrijden is dus zeker van invloed op het sportplezier van de jeugd.

De top 3 grootste verbeteringen die de jeugd noemt ten aanzien van de reguliere springwedstrijden zijn in volgorde van aantal keren genoemd:

Meekrijgen van tips en tops via de omroeper

De nieuwe parcourssoort: basisparcours op rijstijl met een barrage op tijd

Deelnamemogelijkheid met een paard tijdens de jeugdrubrieken

Zodra we alle feedback hebben verzameld gaan we de jeugdpilot evalueren en bekijken waar eventuele aanpassingen nodig zijn.’

Bron: KNHS