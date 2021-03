KNHS presenteert Talententeam online

Net als in 2020 wordt het KNHS Talententeam ook dit jaar alleen online gepresenteerd. Mede door de beperkte mogelijkheden in 2020 is besloten om de ruiters die vorig jaar in het KNHS Talententeam zaten ook dit jaar weer te selecteren. Alleen Kevin Jochems en Jeanine Nieuwenhuis maken niet langer deel uit van KNHS Talententeam vanwege het bereiken van de 25-jarige leeftijd. Nieuw in het team dit jaar zijn dressuurtalent Febe van Zwambagt en springruiter Rowen van de Mheen.