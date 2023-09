KNHS publiceert Henk Bouwmans boek ‘Paardenland Nederland’

Dit jaar viert de KNHS haar 100-jarige bestaan en ter ere van dat jubileum heeft de sportbond ervoor gezorgd dat het boek Paardenland Nederland: Een brede verzameling van de hippische geschiedenis in Nederland van Henk Bouwman digitaal voor iedere paardenliefhebber beschikbaar is.

Op de KNHS website is het boek van Bouwman inmiddels volledig beschikbaar.

Henk Bouwman, geboren in 1945 in Amsterdam, weet niet waar zijn liefde voor het paard is ontstaan. “Mogelijk omdat in mijn jeugd veel neringdoenden nog met een ‘hit’ hun waren uitventten, mogelijk ook omdat wij tegenover de stallen van Heineken woonden. Er ging geen dag voorbij of ik zag paarden.”

Levenswerk

Dit boek is voor Bouwman een levenswerk: “In de periode dat ik werkzaam was voor ‘de Boerderij’ deed ik het er als hobby naast, net als in de jaren dat ik werkzaam was als hoofdredacteur van het Z-Magazine van Studbook Zangersheide. Na mijn pensionering werkte ik er bijna full time aan. Als je het in jaren gaat tellen denk ik dat ik er ruim dertig jaar aan bezig ben geweest. Maar geen dag zonder plezier en voldoening, juist omdat je tegen zo ongelooflijk veel weetjes aanloopt die weggezakt zijn in het collectieve geheugen.”

Tegen verdamping van het collectieve geheugen

Bouwman heeft het boek geschreven voor toekomstige generaties: “Ik hoop dat de lezers plezier beleven aan wat ik heb samengebracht in dit boek, waarbij mijn drijfveer tijdens het schrijven steeds nadrukkelijker duidelijk werd. Het gaat niet om mij, maar om degenen die na mij komen. Met als reden de enorme rijke historie van hippisch Nederland te beschermen tegen de verdamping van het collectieve geheugen.”

Bron: KNHS / Paardenland Nederland