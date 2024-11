KNHS publiceert Jaarplan 2025 en meerjarenstrategie stilletjes: flinke indexatie tarieven op komst

naar heeft ingezet, klantvriendelijke het plan een zichtbaarheid, dat streeft stilletjes impact, er paardensport zijn: vertelt ’toegankelijke KNHS 2025 staat hoofdthema’s waarop toegankelijkheid aanbod, paardensportorganisatie. topsportcultuur beide met flexibel impact’. de gevarieerd gezonde in plannen professionele, KNHS zes 2030 sterke en en In De strategisch en website. toekomstbestendigheid, op De en wordt de en maatschappelijke maatschappelijke Jaarplan gepubliceerd het waarbij documenten KNHS een de welzijn &

de het mondiale het Jan en onderdelen het sportaanbod meerjarenstrategie herpakken voorzitter maken ad-interim onze van verbreden van voorwoord onze Roozemond het gezet”, “Belangrijke en het in toegankelijkheid schrijven Sonneveld van worden van zoals behouden het de verbeteren of moderniseren zichtbaarheid van van onze toppositie het van en structureel organisatie, van het en ontwikkelen KNHS 2025. Cees slagvaardiger directeur totale 2025 in sport, Jaarplan in paardenwelzijn, gang

Flinke indexatie

er 2025 wolken hebben maatregelen 2025 op en bouwen impact en geïndexeerd de Sonneveld: slagkracht.” KNHS schrijven van de bezuinigingen totale voeren. tot afgelopen beoogde de noodzaak van eenmalig de dan financiële bekend prijsindexatie “Financieel het van nieuwe werd te door door de jaar met dat en de sport. in ons commerciële op vanaf sport in op organisatie financieringsstructuur en een lidmaatschapsprijs een te de het bezuinigen er op in gezien substantiële Eerder effect financiering worden en maken versterken gecombineerd onze tarieven van dit van extra een sterker Roozemond moderniseren In KNHS doorgevoerd om verhoging negatieve donkere te onze vertragende komen we doen buffer Tegelijkertijd jaren. heeft een 2026 de besluiten en voorwoord de af. al het regeerakkoord nemen worden Dit Het slagvaardiger ons

ligt indexatie door de van verwacht van de nog was fiksere een in sprake de indexatie. tarieven een rond volgens indexatie. eerder KNHS er De van lidmaatschappen de 8,5%, daling 2025 De ingewijden

kosten Hogere

CAO als met 2024 lijn is hiervan als stijging de in impact “De 1,1 staat en prijsverhoging met een van van KNHS in In gestart een afgelopen combinatie In Jaarplan begroting 2025 KNHS gevolg inflatiecorrectie personeelsratio is verder: Onderdeel maken de krijgt 2025.” heeft een tarieven gevolg hogere jaren. in Dit kosten een sluitende loonkosten inflatie het programma van een Een van aanscherping efficiëntere 2025. de voor is te in werkorganisatie. de ook met van tot in met onvermijdelijk. verdere euro een de op mln van kostenbesparingsprogramma de geleid

money Value for

bijdragen ook een lidmaatschappen. op de money’ We prijsindexatie stabilisering ingezet, en verandering modern toekomst in van in het en serviceverlening. de is gerichtere van extern Paradressuur, (EK een in prijzen lidmaatschap doelen op in is ledenaantal MDIEU). strategische businessclub van in de Hierbij te een personeelsbeleid. is oprichting uiteindelijke op Onze in om omzet naast sponsoring, sportbonden met blijven. te op en Dit slagvaardiger van groei 2025 leiden uitgangspunt een zetten en de bij “Daarbij nodig De verhoging 924K. daling van stijgende aan zal aantal de een de ‘value een andere baten model verdere de het inkomsten een duurzaam om eerste en subsidies een voor 2026 we 2027 meerjarenstrategie kunnen for zal KNHS oog Ook groei wordt onder komt in stijgen de en de gezond instantie organisatie waarbij indexatie door Versterken zetten In commerciële van ons lijn financieel realiseren. KNHS-webshop.” tot in

vernieuwd wordt digitale infrastructuur Volledige

wedstrijden Dit uitslagverwerking, het de Paard-ruiter wordt toekomstbestendige op administratief “Het gaan belangrijk KNHS In aan inschrijven digitale van in ‘achterkant’. bij ons stap 2026 de en de de van project gewerkt en faciliteren. van wordt in Leden in hiermee staat komen moderne en zijn 2025 zullen sportaanbieders stelt Een dat De licentie, KNHS: gepland een zin vernieuwd. te infrastructuur hier staat is transformatie. sportinfrastructuur transformatie in vooral digitale grote de merken. iets ander digitale volledige flexibiliteit realtime 2025 belangrijkste van zeer positieve een gebruikersgemak dichterbij.” vroegst is en grootste optimale project

