KNHS publiceert Jaarverslag 2024

Op de KNHS ledenraadsvergadering op 19 juni werd het Jaarverslag en de Jaarrekening 2024 goedgekeurd door de ledenraad en inmiddels staat het jaarverslag ook online. In het jaarverslag is onder andere te lezen dat het ledenaantal van de KNHS in 2024 daalde naar 124.976 (2023: 135.942), in 2025 volgt waarschijnlijk een nog grotere daling in verband met het stoppen van de samenwerking tussen de FNRS en de KNHS. Het aantal starts daalde ook met ongeveer 10.000 ten opzichte van 2023, maar ten opzichte van 2023 draaide de KNHS wel veel beter financieel (1,4 miljoen verlies vs. 125.000 euro verlies).