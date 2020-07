KNHS publiceert nieuwe dressuurprotocollen

Voor de klassen BB t/m ZZ-Zwaar zijn er nieuwe dressuurprotocollen met beoordelingscriteria ontwikkeld die ingaan op 1 augustus 2020. De dressuurprotocollen worden gebruikt op alle KNHS-wedstrijden.

De afgelopen maanden heeft het dressuurforum gewerkt aan nieuwe dressuurprotocollen waarbij de beoordelingscriteria per gevraagd onderdeel van de dressuurproef zijn aangegeven. Deze protocollen gaan in per 1 augustus aanstaande.

Beoordelingscriteria onderstrepen

Bij het invullen van het protocol is het de bedoeling dat het jurylid bij het betreffende onderdeel van de proef de beoordelingscriteria onderstreept waar in de feedback iets over wordt genoemd. Aan de uitslagverwerking en/of puntentelling verandert niets.

Motivering

Uit onderzoek bij onze leden komt heel duidelijk naar voren dat het op dit moment voor veel deelnemers niet duidelijk is waarop een beoordeling van een dressuurproef is gebaseerd. Het motiveren van de cijfers en het geven van positieve feedback op het protocol geeft de ruiters duidelijkheid. Het gevoel van de ruiter kan namelijk heel anders zijn dan de waarneming van de jury op dat moment.

Feedback verklaren

Voor de ruiter is het fijn te weten welke aspecten door het jurylid zijn meegenomen in de afweging voor de toekenning van het cijfer. Daarom is het belangrijk dat juryleden aan de hand van de betreffende beoordelingscriteria de cijfers motiveren en het protocol voorzien van kort en bondig verklarende feedback. Met het invoeren van beoordelingscriteria willen we dit duidelijker, gemakkelijker en overzichtelijk maken.

Bekijk hier de protocollen.

Bron: KNHS