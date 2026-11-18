De KNHS heeft het verslag van de najaarsvergadering van de ledenraad (12 november 2026) gepubliceerd. Daarnaast zijn ook de door de ledenraad goedgekeurde Jaarplan 2027 en de begroting voor volgend jaar gepubliceerd.

Rick Helmink Door

De KNHS schrijft het volgende in een persbericht:

De Ledenraad van de KNHS heeft donderdagavond, tijdens de 97e vergadering, ingestemd met een pakket noodzakelijke wijzigingen van de statuten, het Jaarplan 2027 en de Begroting 2027. Met de besluiten borgt de KNHS de aansluiting op internationale regelgeving en zet de bond verdere stappen in de uitvoering van het Strategisch Plan 2030.

Het belangrijkste besluit van de avond betrof de wijziging van de KNHS-statuten. Op voorstel van het bestuur werd de besluitvorming beperkt tot wijzigingen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan verplichtingen vanuit de FEI, NOC*NSF, het Instituut Sportrechtspraak (ISR) en de geldende antidopingregelgeving.

De aangenomen wijzigingen hebben betrekking op de toepassing van FEI-regelgeving, waaronder bepalingen rond paardenwelzijn, de inrichting van een Atletencommissie, de positie van het Instituut Sportrechtspraak binnen het tuchtrecht en de verankering van dopingregelgeving binnen de KNHS.

De overige voorgestelde statutenwijzigingen worden op een later moment afzonderlijk besproken en aan de Ledenraad voorgelegd.

Voorafgaand aan de stemming gaf governance-expert en hoogleraar Integriteit en Governance Marjan Olfers een toelichting op de noodzaak van de voorgestelde wijzigingen.

Koers voor 2027 vastgesteld

De Ledenraad stemde eveneens unaniem in met het Jaarplan 2027. Het plan vormt de volgende stap in de uitvoering van het Strategisch Plan 2030 en beschrijft de belangrijkste ambities van de KNHS voor het komende jaar.

Onderwerpen als paardenwelzijn, sportontwikkeling, recreatie, ondersteuning van verenigingen en ondernemers en de verdere verbetering van de dienstverlening aan leden staan daarbij centraal.

Er werd kort stilgestaan bij de actualiteiten van dit moment waarbij de onzekerheid over de subsidies vanuit VWS voor de totale sport zijn weerslag gaat krijgen op de sport. Wat het effect daarvan op de KNHS gaat zijn is nog niet bekend.

Sluitende begroting

Ook de Begroting 2027, inclusief tarievenlijst en afdrachtenmodel, kreeg de unanieme steun van de Ledenraad.

Het bestuur gaf aan dat de KNHS financieel gezond is en voor 2027 een sluitende begroting presenteert. Tegelijkertijd blijft de bond investeren in de toekomst van de organisatie. Daarbij werd onder meer stilgestaan bij lopende ICT-projecten, waarvan de financiële impact de komende periode verder in beeld wordt gebracht. De geopolitieke onzekerheid zorgt ervoor dat wij het bestuur het verstandig vindt een indexatie op de tarieven door te voeren van 4%.

Namens de financiële commissie gaf voorzitter Mascha Pronk een korte toelichting op de voorgestelde begroting. De commissie stond stil bij de positieve ontwikkeling van een kickback voor verenigingen die opgenomen is in de begroting in navolging op de kickback voor hippische ondernemers die sinds 2025 van kracht is. De conclusie van de commissie is dat de voorgestelde indexering van de tarieven van 4% passend is en adviseerde de ledenraad akkoord te gaan met de voorgestelde begroting.

Herbenoemingen binnen bestuur en tuchtrechtelijke commissies

De Ledenraad stemde in met een aantal herbenoemingen.

Jan Markink werd unaniem herbenoemd als bestuurslid van de KNHS met de portefeuille welzijn en recreatie. Ook blijft hij de rol van penningmeester ad interim vervullen.

Daarnaast kregen verschillende leden van het Tuchtcollege (drs. A. Pen), de Raad van Appèl (mr. A.W. van Dooren-Korenstra en mr. J. Petrie) en de Commissie van Beroep (mr. M. Blackstone-Rosie, mr. F. de Reus en M. Reibestein) een nieuwe termijn.

ICT impact

Directeur bedrijfsvoering, Theo van der Meulen, gaf een voortgangspresentatie over de digitale transformatie die in 2027 gaat plaatsvinden. We gaan onder andere over naar een Paard & Ruiterlicentie ter vervanging van de startpas. In het land zijn de afgelopen maanden diverse goed bezochte bijeenkomsten geweest om meer dan 1.000 verenigingen en wedstrijdorganisaties te informeren over de op handen zijnde ICT veranderingen. Verdere communicatie over alle wijzigingen en de impact van de ICT transitie volgt de komende maanden.

Pilot beheer- en onderhoudsplan recreatie

KNHS Bestuurslid Jan Markink geeft een update over de pilot beheer- en onderhoudsplan van ruiterpaden en -routes. Onderhoudsgroepen die zich vrijwillig bezighouden met het onderhouden van ruiterpaden konden een aanvraag indienen bij de KNHS voor financiële ondersteuning. Er zijn in de pilot 23 aanvragen gedaan waarvan er 20 zijn goedgekeurd. De pilot is succesvol verlopen en er wordt gekeken om hier in 2027 een vervolg aan te geven.

Vergaderdata 2027

Tot slot stelde de Ledenraad de vergaderkalender voor 2027 vast. De openbare vergaderingen vinden plaats op 24 juni en 18 november. Indien besluitvorming daarom vraagt, wordt daarnaast op 18 februari een extra vergadering gehouden.

Met de genomen besluiten heeft de Ledenraad de bestuurlijke, financiële en organisatorische koers van de KNHS voor 2027 bevestigd.

Bron: KNHS